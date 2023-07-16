Как получить новое пособие на ребенка? Кто может претендовать на пособие на детей до 17 лет

С 1 января 2023 в России начали выплачивать единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, доходы которых в расчете на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума на душу населения. В 2023 году сумма прожиточного минимума составляет 14 375 рублей. Новое единое пособие заменило несколько ежемесячных выплат на ребенка. «Лента.ру» разобралась, кто может претендовать на новое детское пособие, как рассчитать размер выплаты и когда подавать на нее заявление.

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Что такое единое пособие для семей с детьми?

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Новое единое пособие на детей — это ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами. Оно предусмотрено для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и родителей детей в возрасте от 0 до 17 лет, объясняет «Ленте.ру» председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В течение года для семей действует переходный период, когда родители могут выбрать: получать прежние выплаты или оформить новое единое пособие. При этом многое будет зависеть от условий, в которых находятся родители, их занятости, статуса, наличия дохода и имущества.

Новое детское пособие станет хорошей помощью для малоимущих семей с детьми. Оно будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 миллионов детей, на него будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря такому решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин.

Какие пособия заменит единая выплата на детей?

Ожидается, что такое нововведение упростит процедуру оказания помощи малоимущим семьям и снизит уровень бюрократии. «Еще в 2022 году детские пособия назначались различными ведомствами. Часть выплат находилась в ведении Пенсионного фонда России (ПФР), часть курировала соцзащита, а сам набор пособий и итоговая сумма различались от региона к региону. К примеру, выплата на третьего и последующих детей была только в 78 субъектах страны (всего в России 89 регионов — прим. «Ленты.ру»). Введение универсального пособия поможет расширить круг получателей и уравнять правила получения выплат для семей с детьми из разных регионов», — рассказала Ирина Андриевская, финансовый аналитик, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Правила выплат регламентирует Социальный фонд России (СФР) — он появился в 2023 году из-за объединения Фонда социального страхования (ФСС) и ПФР.

Кто имеет право на новое единое пособие на детей?

пособие для беременных, вставших на учет на сроке до 12 недель;

ежемесячную выплату по уходу за детьми в возрасте до полутора лет;

пособие по уходу за детьми в возрасте до трех лет;

ежемесячную выплату на третьего и последующего детей до трех лет;

пособие на ребенка от 3 до 7 лет;

ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет;

единовременные региональные выплаты в связи с рождением ребенка (единовременное пособие при рождении).

Согласно девятой статье Федерального закона № 455-ФЗ, новое единое пособие могут получать родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте до 17 лет, а также будущие матери на сроке от шести недель, вставшие на учет до 12-й недели беременности. Детское пособие будут выплачивать семьям с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения.

Кроме того, в правилах назначения нового единого пособия обозначено, что семья не должна выходить за рамки имущественного ценза.

Что включает имущественный ценз:

на одного члена семьи должно быть не более 24 квадратных метров жилплощади;

не более 0,15 гектара земельного участка в городе;

не более 1 гектара в сельской местности;

максимум один автомобиль;

не более 13 919 рублей дохода в виде процентов по вкладам за год.

Также должно быть соблюдено правило нулевого дохода, то есть людям необходимо обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12 за расчетный период и при этом считаться малообеспеченными

Ирина Андриевская, финансовый аналитик

Как выплачивается новое детское пособие?

Размер единого пособия может быть разным в зависимости от категорий семей, получающих помощь. Правительство определило, что размер ежемесячной выплаты будет составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. В январе 2023 года глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в среднем по России на одного ребенка предусмотрено пособие в размере 13 900 рублей.

Но в 2023 году прожиточный минимум на ребенка в целом по России составляет 13 944 рубля (согласно ФЗ № 470 от 5 декабря 2022 года и ФЗ № 466 от 5 декабря 2022 года). Получается, что министр представил не среднюю величину выплаты, а максимальный размер единого пособия по России. На самом деле ежемесячное пособие на ребенка в среднем по стране составит 6972 рубля (50 процентов), 10 944 рублей (75 процентов) или 13 944 рублей (100 процентов)

Ирина Андриевская

финансовый аналитик

Как понять, какую выплату получит семья? Базовый размер единого пособия — 50 процентов прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания — назначается на каждого ребенка из семьи, чей среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума.

Повышенная выплата — 75 процентов прожиточного минимума на ребенка — назначается семьям, чей среднедушевой доход не дотягивает до регионального минимума даже с учетом выплаты в 50 процентов.

Максимальная выплата — 100 процентов прожиточного минимума на ребенка — назначается, если даже с учетом выплаты в 75 процентов прожиточного минимума семья остается нуждающейся.

Для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, за основу будет взят региональный прожиточный минимум трудоспособного. А точная сумма ежемесячной выплаты будет зависеть от дохода семьи. Важно, что теперь будущая мать сможет получать не 50 процентов прожиточного минимума, как раньше, а 75 или 100. В деньгах это в среднем по стране 7834 рубля (50 процентов), 11 751 рубль (75 процентов) или 15 669 рублей (100 процентов).

Изменился и размер единого пособия по уходу за ребенком до трех лет. Вместо фиксированных 7677,18 рубля для неработающего родителя и 100 процентов детского прожиточного на ребенка до трех лет нуждающимся семьям платят пособия в размере 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка с учетом комплексной оценки нуждаемости. «К примеру, безработная мама, которая раньше полтора года получала 7677,18 рубля, теперь, доказав нуждаемость, сможет рассчитывать на 13 944 рублей», — добавила Андриевская.

Правда, по ее словам, нельзя исключать и обратную ситуацию — семья вообще может лишиться детского пособия. Супругам откажут, если у них есть две машины, а у мужа — нулевой официальный доход. Всем родителям, которые надеются на помощь государства, важно понимать, что при назначении пособия первостепенной становится оценка нуждаемости с учетом среднедушевого дохода и имущества.

Как посчитать доход семьи, рассчитывающей на детское пособие?

Среднедушевой доход семей с детьми рассчитывается по формуле, указанной выше: сложить все доходы за 12 месяцев, затем разделить на 12 и на количество членов семьи. «В расчете учитывается родитель ребенка, который выступает заявителем, супруг или супруга заявителя, а также дети заявителя. Учитываются доходы за 12 месяцев, которые отсчитываются за месяц до подачи заявления. Если на протяжении всего года заработка не было, то применяется правило нулевого дохода: пособие назначается в том случае, если для отсутствия заработка была объективная причина», — пояснил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Что включено в общий доход семьи: зарплата, пенсия и другие поступления (проценты по вкладам, заработок от сдачи недвижимости, авторские гонорары и так далее) беременной женщины, родителя, опекуна или усыновителя;

зарплата или пенсия супруга;

доход детей заявителя (или опекуна) до 18 лет и до 23 лет, если дети учатся очно и не состоят в браке.

При расчетах из состава семьи исключаются:

отцы и матери, лишенные родительских прав;

взрослые члены семьи на полном гособеспечении;

призывники без контракта;

лица, осужденные или находящиеся под стражей;

люди, проходящие принудительное лечение по решению суда;

люди в розыске или признанные пропавшими без вести.

Какие доходы учитываются при оценке нуждаемости?

зарплата, премии, плата за оказание услуг — до вычета налогов;

пенсии и пособия;

студенческие стипендии и выплаты в академическом отпуске по медпоказаниям;

полученные алименты;

проценты, полученные по вкладам в банках;

дивиденды и проценты, полученные по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, — за вычетом расходов;

компенсации за государственные и общественные обязанности;

выплата правопреемникам по пенсионному страхованию;

доходы от бизнеса — за вычетом расходов и целевых грантов;

доходы от продажи и сдачи имущества в аренду;

доходы по договорам авторского заказа;

доходы от самозанятости и патента — без вычета расходов;

пожизненное содержание судей в отставке;

единовременное пособие при увольнении с военной службы;

доходы от источников за границей;

доходы от выигрышей в лотереях и тотализаторах.

Важно знать, что все виды дохода берутся в расчет до вычета налогов

Таким образом, итоговый суммарный размер учитываемого дохода будет больше, чем люди реально получали на руки (например, зарплата с НДФЛ). Доходы, полученные в валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центробанка на день получения.

Какие доходы не учитываются для единого пособия? ежемесячное пособие беременной женщине за прошлые периоды;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих;

ежемесячная выплата на ребенка до трех лет;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 или с 8 до 17 лет за прошлые периоды на того же ребенка;

единое пособие за прошлые периоды на того же ребенка;

разовая матпомощь из местных бюджетов в связи с ЧС или терактами;

выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами первой группы с детства;

пособия и алименты на детей с 18 или 23 лет — по условиям регионов;

выплаты в рамках соцконтракта;

целевые средства для полной оплаты жилья или транспорта в рамках соцподдержки;

маткапитал для оплаты жилья или средств реабилитации;

региональный маткапитал;

НДФЛ, возвращенный с помощью вычетов через работодателя или по декларации;

пособие на погребение;

компенсации за ущерб жизни, здоровью и имуществу;

компенсация за приобретение средств реабилитации для членов семьи с инвалидностью;

единовременные выплаты военнослужащим и членам их семей в возмещение ущерба жизни и здоровью из-за боевых действий;

единовременная помощь на лечение ребенка;

компенсация за содержание собак-проводников.

В общем, для получения нового единого пособия не учитываются доходы, источником финансирования которых является государство.

Кроме того, на 2023 год государство сделало важное исключение для мобилизованных. Все выплаты мобилизованного члена семьи не учитываются при расчете среднедушевого дохода. Имущество при этом учитывается.

Как учитывается имущество для назначения нового единого пособия?

В правилах назначения единого пособия сказано, что семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Наличие квартир и лишних квадратных метров, земельных участков или машин может лишить ее права на пособие. Семье откажут в назначении выплаты, если площадь на каждого члена семьи больше 24 квадратных метров в квартире или свыше 40 квадратных метров в доме. В семье может быть одна дача, один гараж и автомобиль. У многодетных или воспитывающих ребенка-инвалида — два.

С двумя автомобилями новое детское пособие одобрят только многодетной семье — или если один из членов семьи с инвалидностью

Ирина Андриевская, финансовый аналитик

Получатели нового единого пособия должны знать еще одно правило имущественного ценза: при расчете нуждаемости не учитываются квартиры, дома, машины и другие выплаты, полученные семьей от государства в качестве мер поддержки или соцпомощи.

Кроме того, у получателей пособия может быть вклад в банке. Но годовой доход от процентов не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Что такое правило нулевого дохода?

Государство помогает тем малообеспеченным семьям с детьми, у которых есть трудовые доходы или уважительная причина для их отсутствия. По правилу нулевого дохода людям обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12 за расчетный период и при этом считаться малоимущими.

Исключение сделано только для беременных женщин, если на расчетный период пришлось не меньше шести месяцев беременности. Так реализуется принцип социальной справедливости: кто трудится, но зарабатывает мало, тот получает поддержку.

Какие доходы считаются трудовыми: зарплата, вознаграждения за услуги, авторские гонорары;

стипендия и пенсия;

доходы ИП и самозанятых.

Рассмотрим на примере, как работает правило нулевого дохода.

Допустим, в семье двое взрослых супругов и грудной ребенок. Папа получал зарплату весь расчетный период, а мама не работала, так как ухаживала за ребенком до трех лет и жила на пособие. Причина отсутствия дохода — уважительная, супруга сможет ее подтвердить, подавая заявление на единое пособие. Но если обосновать причину у родителя не получится, то государство откажет в помощи

Ирина Андриевская

Какие причины считаются уважительными для отсутствия дохода в семье, рассчитывающей на ежемесячное пособие на ребенка? уход за ребенком до трех лет;

уход за ребенком-инвалидом до 18 лет;

уход за пожилым или нетрудоспособным членом семьи;

очное обучение до 23 лет без стипендии;

лечение родителя или уход за болеющим ребенком более трех месяцев;

срочная служба в армии и три месяца после демобилизации;

лишение свободы и три месяца после освобождения;

постановка на учет по безработице — не более шести месяцев в расчетном периоде.

Чтобы получить одобрение на новое единое пособие, родитель должен подтвердить любую из уважительных причин документами за 10 месяцев расчетного периода или более. Уважительные причины для отсутствия трудовых доходов всегда имеют родители со статусом многодетных или одинокие, включая вдов и вдовцов, а также мобилизованные и жители коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

Как подать заявление на пособие?

С 28 декабря 2022 года подать заявление на пособие можно на портале Госуслуг, а также лично в отделениях Социального фонда или МФЦ по месту жительства. Всех детей можно будет указать в одном заявлении, писать отдельно на каждого не нужно.

10 рабочих дней рассматривается заявление о едином пособии на ребенка

В это время проводится комплексная проверка нуждаемости семьи, а после выносится решение о сумме пособия. Возможно, что для подтверждения нулевого дохода или требований к имущественному цензу семье потребуется дополнительно предоставить документы и посетить Социальный фонд лично в течение 10 дней после запроса СФР.

Как объясняет председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, подать заявление на пособие для семей с детьми можно в любой момент после рождения ребенка.