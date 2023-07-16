Как привить ребенку любовь к чтению
Никому не нравится, когда его заставляют. Дети здесь не исключение. И чем сильнее взрослые настаивают, тем сильнее сопротивление ребенка. Однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что читать - это хорошо, полезно и пригодится в жизни, как минимум для того, чтобы успевать учиться в школе и вузе.
"Рамблер" рассказывает, какие существуют способы, позволяющие привить ребенку интерес и любовь к чтению.
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В первую очередь стоит запастись терпением и быть готовым к тому, что и самому придется потрудиться, не только ребенку. Но результат будет того стоить. Действуйте последовательно и не сдавайтесь.
- Покажите пример. Дети всегда копируют поведение взрослых, часто не осознанно. Читайте книги самостоятельно, чтобы показать, как вам это нравится. Если ребенок будет видеть перед глазами положительный пример, он наверняка начнет действовать также.
- Создайте уютное место для чтения. Читать приятно в приятном месте. Устройте уютный уголок для себя и ребенка, где будете с удовольствием читать. Кресло или пуф с торшером или бра - отличный вариант.
- Ходите в библиотеку или книжный магазин. Пригласите ребенка в библиотеку, берите его с собой в книжный магазин, где он сам сможет выбрать себе интересные книги. Кстати, в библиотеках проводятся самые разные мероприятия, которые также могут привлечь ребенка.
- Читайте вместе. Пусть это будет вашей традицией. Сначала вы читаете ребенку, потом ребенок читает вам. Это не только развивает навыки чтения, но и создает особенные моменты, которые ребенок будет потом вспоминать.
- Чтение как игра. Ребенок учится играя - этот прием используют в детском саду и даже в школе. Придумывайте игры и задания, связанные с книгами. Например, можно сделать викторину по содержанию прочитанной книги или игру, где ребенок должен описывать героев и события из книги.
- Поощряйте чтение. Не забывайте хвалить ребенка за его усилия и достижения в чтении. Подарите ему новую книгу или вознаградите его другим способом, чтобы он чувствовал, что чтение ценится и приносит удовольствие.
- Обсуждайте прочитанные книги. Задавайте вопросы, интересуйтесь мнением ребенка, делитесь своим. Это помогает развивать критическое мышление и аналитические навыки.
Применяйте все способы, экспериментируйте и поддерживайте своего ребенка, и тогда результат придет.
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