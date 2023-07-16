Как привить ребенку любовь к чтению

Никому не нравится, когда его заставляют. Дети здесь не исключение. И чем сильнее взрослые настаивают, тем сильнее сопротивление ребенка. Однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что читать - это хорошо, полезно и пригодится в жизни, как минимум для того, чтобы успевать учиться в школе и вузе.