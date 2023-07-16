Ученые: рожденные в пандемию дети отстают в развитии речи на два года

Archives of Disease in Childhood: рожденные в пандемию дети отстают в развитии речи на два года
Дети, рожденные во время пандемии, отстают в развитии общения от других детей, выяснили ученые из Дублинского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Disease in Childhood.
В исследовании приняли участие 354 семьи, в которых дети родились в первые три месяца пандемии. Ученые оценивали степень развития младенцев в возрасте 6 месяцев, года и двух лет, а также провели беседу с родителями об их детях. Полученные результаты авторы сравнили с данными аналогичного исследования детей, рожденных до пандемии.
Как оказалось, рожденные в пандемию дети имели ограниченный круг социального общения из-за локдауна. Так, например, в полугодовалом возрасте их целовали только три человека, включая родителей, следовательно, младенцы не видели большую часть родственников и друзей семьи.
«Дети, родившиеся во время пандемии, позже говорили первое слово, не могли махать рукой в знак прощания. Они также получили меньшие оценки в той части анкеты, где содержались вопросы об общении», – рассказали авторы.
В остальных областях развития, включая двигательные навыки и способность решать проблемы, дети не отличались от контрольной группы.
Ранее был найден способ улучшения развития речевых центров мозга у младенцев.