Ученые: рожденные в пандемию дети отстают в развитии речи на два года

Дети, рожденные во время пандемии, отстают в развитии общения от других детей, выяснили ученые из Дублинского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Disease in Childhood.

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В исследовании приняли участие 354 семьи, в которых дети родились в первые три месяца пандемии. Ученые оценивали степень развития младенцев в возрасте 6 месяцев, года и двух лет, а также провели беседу с родителями об их детях. Полученные результаты авторы сравнили с данными аналогичного исследования детей, рожденных до пандемии.

Как оказалось, рожденные в пандемию дети имели ограниченный круг социального общения из-за локдауна. Так, например, в полугодовалом возрасте их целовали только три человека, включая родителей, следовательно, младенцы не видели большую часть родственников и друзей семьи.

«Дети, родившиеся во время пандемии, позже говорили первое слово, не могли махать рукой в знак прощания. Они также получили меньшие оценки в той части анкеты, где содержались вопросы об общении», – рассказали авторы.

В остальных областях развития, включая двигательные навыки и способность решать проблемы, дети не отличались от контрольной группы.