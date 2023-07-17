Российский психолог рассказала об опасности «залечивания» ребенка
Психолог Александра Метальникова рассказала, почему опасно водить ребенка к врачам слишком часто.
По словам Метальниковой, матери во время беременности и после рождения ребенка очень внушаемы и водят детей к врачам по любому поводу. Однако большинство диагностированных детям болезней проходят сами и частые походы ребенка к специалистам могут навредить его здоровью.
– У залеченных детей гораздо больше отклонений. Например, 80 процентов лечения убивает микрофлору, что приводит к образованию аллергии у детей, – пояснила психолог.
Она также отметила, что лечение детей часто необходимо не для их здоровья, а для спокойствия матери, однако тотальная ответственность за малыша в конечном счете вредит и ему, и родителям. Слова Метальниковой передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".