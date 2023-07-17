Психолог рассказала об опасности «залечивания» ребенка

Психолог Александра Метальникова рассказала, почему опасно водить ребенка к врачам слишком часто.

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По словам Метальниковой, матери во время беременности и после рождения ребенка очень внушаемы и водят детей к врачам по любому поводу. Однако большинство диагностированных детям болезней проходят сами и частые походы ребенка к специалистам могут навредить его здоровью.

– У залеченных детей гораздо больше отклонений. Например, 80 процентов лечения убивает микрофлору, что приводит к образованию аллергии у детей, – пояснила психолог.