Как помочь подростку избежать расстройства пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения нам навязывают окружающие, приводя к неприятию себя. Как это происходит и можно ли предотвратить опасный процесс, практикующий психолог Алексей Хандохин рассказал юнкору «Школы правды» в прямом эфире.

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Согласно опросу 2021 года, в России с РПП сталкивались 37% людей. Чаще всего эта проблема затрагивает детей и подростков.

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«Когда мы рождаемся, мы себя и окружающий мир любим и принимаем такими, какие они есть. Но с возрастом так получается, что нам навязывают чужие ориентиры», — пояснил эксперт.

Сначала родители говорят ребенку, что ему нужно больше кушать, чтобы набрать вес. И он начинает думать, что он нехороший и надо исправляться, ведь взрослые хотят как лучше. При этом к себе он станет относиться со знаком «минус», а мир воспринимать со знаком «плюс». А в подростковом возрасте картина несколько меняется — школьник чаще думает, что «взрослые неправы» и ориентируется уже не на родителей, а на сверстников и кумиров.

«И тут задача состоит в том, чтобы повернуться к себе и понять — а какой ты сам и чего ты сам хочешь?» — считает Алексей Хандохин.

Основной триггер РПП — влияние со стороны. Если ребенок почему-то убеждается в том, что он «не очень», то больше старается стать классным и успешным. Иногда для этого нужно набрать или скинуть вес. А когда люди не знают, на что опираться, берут пример с окружения.

Чтобы достигнуть «эталонного состояния», многие готовы на все… кроме правильных действий. Ведь даже имея в интернете картинку перед глазами, на которую хочется равняться, редко кто старается вникнуть в суть и осознать систему достижения результата. Вместо правильного питания и грамотного распределения физических нагрузок начинаются голодовки и другие неприятные проявления, вредящие здоровью.

Среди самых модных и бесполезных способов помочь человеку с РПП психолог назвал попытки капитального самоограничения, давление и фразы окружающих из серии: «никогда не ешь после 6!» или «давай я тебя поддержу и будем сбрасывать вместе».

«У зависимостей (в том числе от еды) есть свои причины. Если их не выявить, справиться будет сложно, — рассказал Алексей Хандохин. — Стоит учитывать и то, что прием пищи — это выброс гормонов удовольствия. Мы никаких усилий не сделали, съели вкусняшку — и стало хорошо. Человек привязывается к этому и сам не способен выйти из замкнутого круга».

Чтобы помочь ребенку не встать на путь голодовки, пасихолог рекомендует прежде всего наладить контакт с подростком. И узнать, откуда у него появилось желание похудеть — он сам оказался недоволен отражением в зеркале или видео насмотрелся? Также важно«не пичкать едой» насильно. Пусть ребенок ест, сколько хочет в текущий момент. Если заставлять — он в будущем будет намерено отказываться и откладывать питание, делая на этом акцент.