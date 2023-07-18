Забота о здоровье детей: профилактика отравлений в детских учреждениях
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго- Восточном административном округе города Москвы придает особое значение здоровью и безопасности детей. В рамках этой заботы, хотим обратить особое внимание на вопрос профилактики отравлений в детских учреждениях. Детские сады, школы и другие учебные заведения играют важную роль в жизни детей, и мы стремимся обеспечить безопасную и здоровую среду для их роста и развития.
Отравления в детских учреждениях могут возникнуть из-за неправильного употребления пищи или употребления некачественных продуктов, контакта с токсичными веществами. Роспотребнадзор активно работает над повышением осведомленности родителей, педагогов, персонала и детей в общеобразовательных учреждениях, проводя лекции, по вопросам профилактики отравлений. Ежегодно проводится мониторинг и контроль детского питания в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе, и по обращениям граждан. Немалую помощь оказывают родительские комитеты и специалисты школьных учреждений, изучая: «Как и чем питаются дети?!».
Для обеспечения безопасности детей рекомендуем соблюдать следующие правила:
- соблюдать правила личной гигиены;
- проверять качество и свежесть продуктов, используемых в приготовлении пищи для детей;
- перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты;
- не употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности;
- употреблять пищу только в свежеприготовленном виде.
Родители должны быть в курсе основных правил безопасности и профилактики отравлений.
Забота о безопасности детей в детских учреждениях является одной из главных задач Роспотребнадзора.
Мы призываем родителей, педагогов и работников детских учреждений принять все необходимые меры для предотвращения отравлений среди наших маленьких граждан.