Забота о здоровье детей: профилактика отравлений в детских учреждениях

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго- Восточном административном округе города Москвы придает особое значение здоровью и безопасности детей. В рамках этой заботы, хотим обратить особое внимание на вопрос профилактики отравлений в детских учреждениях. Детские сады, школы и другие учебные заведения играют важную роль в жизни детей, и мы стремимся обеспечить безопасную и здоровую среду для их роста и развития.

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Отравления в детских учреждениях могут возникнуть из-за неправильного употребления пищи или употребления некачественных продуктов, контакта с токсичными веществами. Роспотребнадзор активно работает над повышением осведомленности родителей, педагогов, персонала и детей в общеобразовательных учреждениях, проводя лекции, по вопросам профилактики отравлений. Ежегодно проводится мониторинг и контроль детского питания в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе, и по обращениям граждан. Немалую помощь оказывают родительские комитеты и специалисты школьных учреждений, изучая: «Как и чем питаются дети?!».

Для обеспечения безопасности детей рекомендуем соблюдать следующие правила:

- соблюдать правила личной гигиены;

- проверять качество и свежесть продуктов, используемых в приготовлении пищи для детей;

- перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты;

- не употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности;

- употреблять пищу только в свежеприготовленном виде.

Родители должны быть в курсе основных правил безопасности и профилактики отравлений.

Забота о безопасности детей в детских учреждениях является одной из главных задач Роспотребнадзора.