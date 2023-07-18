Развивают ли настольные игры детей на самом деле

Настольные игры, по мнению некоторых специалистов, могут выступать не только в качестве развлечения для ребенка, но и зарядки для его мозга, приобретения полезных навыков.

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Правда ли, что подобный досуг позитивно сказывается на развитии детей, – в материале "Рамблера".

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Исследование

Ученые проанализировали результаты 19 экспериментов, которые проводились с участием детей в возрасте от трех до девяти лет на протяжении более двух десятилетий. Все они были посвящены выявлению связи между настольными играми и развитием новых навыков, преимущественно математических.

Так, около 2-х раз в неделю в течение 20 минут добровольцы должны были проводить время за "Монополией", домино и различными другими играми. И если в первых требовалось постоянно что-то складывать или вычитать, то в остальных такие задачи отсутствовали. Подобное хобби вошло в жизнь добровольцев на 1,5 месяца, в течение которых за ними постоянно наблюдали родители, воспитатели и терапевты.

До и после таких сеансов дети отвечали на ряд вопросов и решали некоторые задачки: как устно, так и письменно. Авторы исследования стремились выявить какие-либо тенденции в их поведении и мыслительном процессе или, например, появление интереса к математике и счету.

Выводы

Полученные результаты свидетельствовали о том, что после занятий у детей математические навыки значительно улучшились по 52% из всех проанализированных задач. Вместе с тем в 32% случаев дети из контрольной группы добились лучших результатов в сравнении с теми ребятами, досуг которых дополнили настольные игры без счета.

"Некоторые настольные игры улучшают математические способности маленьких детей. Они могут быть легко адаптированы в образовательный процесс в качестве одного из способов развития полезных навыков" – поделились своим мнением ученые.