Развивают ли настольные игры детей на самом деле
Настольные игры, по мнению некоторых специалистов, могут выступать не только в качестве развлечения для ребенка, но и зарядки для его мозга, приобретения полезных навыков.
Правда ли, что подобный досуг позитивно сказывается на развитии детей, – в материале "Рамблера".
Исследование
Ученые проанализировали результаты 19 экспериментов, которые проводились с участием детей в возрасте от трех до девяти лет на протяжении более двух десятилетий. Все они были посвящены выявлению связи между настольными играми и развитием новых навыков, преимущественно математических.
Так, около 2-х раз в неделю в течение 20 минут добровольцы должны были проводить время за "Монополией", домино и различными другими играми. И если в первых требовалось постоянно что-то складывать или вычитать, то в остальных такие задачи отсутствовали. Подобное хобби вошло в жизнь добровольцев на 1,5 месяца, в течение которых за ними постоянно наблюдали родители, воспитатели и терапевты.
До и после таких сеансов дети отвечали на ряд вопросов и решали некоторые задачки: как устно, так и письменно. Авторы исследования стремились выявить какие-либо тенденции в их поведении и мыслительном процессе или, например, появление интереса к математике и счету.
Выводы
Полученные результаты свидетельствовали о том, что после занятий у детей математические навыки значительно улучшились по 52% из всех проанализированных задач. Вместе с тем в 32% случаев дети из контрольной группы добились лучших результатов в сравнении с теми ребятами, досуг которых дополнили настольные игры без счета.
"Некоторые настольные игры улучшают математические способности маленьких детей. Они могут быть легко адаптированы в образовательный процесс в качестве одного из способов развития полезных навыков" – поделились своим мнением ученые.
Они также обратили внимание не необходимость дальнейшего исследования вопроса. Например, по предположениям авторов экспериментов, если одни игры помогают детям учиться считать, то другие, вероятно, смогут пополнить их словарный запас, обучить их грамотности, развить мышление и прочее.