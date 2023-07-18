Психологи рассказали о стоп-фразах в отношении детей
Мы не всегда задумываемся, как слова влияют на собеседника.
Неосторожное замечание может обидеть, подорвать уверенность в себе, поэтому правильные формулировки особенно важны в общении родителей и детей. Специалисты семейных центров рассказывают, каких фраз стоит избегать, чтобы сохранить теплые отношения с ребенком.
Общение родителей и детей влияет на гармоничное развитие ребенка, самооценку и уверенность в себе. Специалисты семейных центров Москвы уверены: конструктивный диалог помогает взрослым и детям понимать друг друга, сохранять тепло в отношениях.
Чтобы не разрушить доверие, прежде всего, нужно избегать приказного тона. Также нельзя принижать чувства и переживания сына или дочери.
Специалист семейного центра ТиНАО Ляна Гетокова составила список фраз, которые не стоит использовать в общении с детьми.
«А я тебе говорил(а)!»
Критика в такой форме не поможет, а только ухудшит ситуацию. Не обвиняйте и не стыдите ребенка за то, что случилось. Дети должны знать: они всегда могут обратиться за помощью к близкому человеку. Вместо критики лучше вместе подумать, как можно исправить ошибку.
«Прекрати плакать»
Детям важно иметь возможность выражать свои эмоции, и плач – естественный способ сделать это. Ребенок не должен думать, что выражать эмоции – неправильно или стыдно.
Скажите, что понимаете чувства сына или дочери, постарайтесь в такие моменты отвлечь внимание на что-то положительное, например, предложите интересное занятие.
«Будь веселее»
Дайте ребенку понять, что грусть — это совершенно нормально, человек не обязан все время радоваться. Расскажите, почему вы сами иногда грустите. Объясните, как справляться с эмоциями и настроиться на позитив.
«Это ерунда»
Не стоит утешать ребенка через обесценивание переживаний. Дети могут подумать, что их чувства незначительны. В будущем станут «отодвигать» их на второй план, перестанут прислушиваться к себе. Вместо этого дайте понять, что мама и папа всегда рядом.
«Тут нечего бояться»
Монстры под кроватью, чудовища в шкафу, внезапно залаявшая собака, гроза с громом и молниями. Пытаясь успокоить малыша, родители нередко говорят, что все это совершенно не страшно. Ребенок же в такие моменты нуждается в поддержке и понимании. Мамам и папам необходимо серьезно воспринимать любые переживания детей. Стоит вместе с ребенком разобраться в причинах страха, обсудить, как его можно преодолеть.
— Родителям необходимо помнить, что дети многое воспринимают не так, как взрослые. Фразы, сказанные мамой и папой, ребенок может принять на свой счет и остро переживать. Стоит разговаривать спокойно и уважительно. Выбирать те слова, которые не навредят отношениям с близкими, – заключает Ляна Гетокова.