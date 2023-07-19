Демограф назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Независимый демограф Алексей Ракша сообщил, что в среднем в России женщина рожает первого ребенка примерно в 26 лет.

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— В России этот возраст практически не растет в отличие от других стран, у нас почти самая молодая рождаемость. Если мы сравним Россию с любой развитой страной Европы, то у нас рожают раньше, — подчеркнул эксперт в комментарии НСН.

По его словам, оптимальный возраст для рождения ребенка в нашей стране — 25-30 лет. По словам эксперта, в более старшем возрасте возникает больше проблем со здоровьем у матери и младенцев, в более раннем возрасте женщины еще психологически не готовы к рождению детей.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец подчеркнула, что фертильность у женщины снижается после 27 лет на 50 процентов, а после 35 лет остается только 5 процентов вероятности забеременеть. Чем позже наступает беременность, тем больше генетических и хромосомных аномалий находят у ребенка, передает «360».