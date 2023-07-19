Детский онколог напомнила, какие родинки необходимо показать врачу

На теле человека могут появляться невусы – пигментные образования на коже, которые принято называть родинками. Нужно ли за ними наблюдать и на какие изменения обращать внимание, рассказала детский онколог КДЦ РДКБ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александра Наумова.

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«Всем детям с врожденными невусами необходима консультация детского онколога, поскольку они предрасположены к появлению меланомы, рака кожи. Специалистам необходимо вовремя принять решение об удалении такого невуса у ребенка», – отметила онколог.

По словам Александры Наумовой, невусы могут изменяться в течение жизни, а новые – появляться до 50 лет.

Обследование родинок у детского онколога нужно проводить в случаях диагностирования у ребенка онкологического заболевания и прохождения им химиотерапии, если пигментное образование начинает болеть или быстро расти, а также, если оно изменило окраску.

«Если врач провел обследование и невус вызвал у него подозрения, то специалист определяет показания к хирургическому удалению», – добавляет врач.

Наумова отметила, что после удаления родинки необходимо пройти гистологическое исследование, после которого можно будет сказать, доброкачественная она или диспластическая.