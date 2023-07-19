Как отучить ребенка от сладкого

Чтобы уменьшить количество потребления сладкого и мучного у ребенка, нужно правильно объяснять причины сокращения таких продуктов, а также постепенно убирать их из питания. Таким мнением поделилась нутрициолог Дарья Кораблева.

«Говорите на понятном ребенку языке, правильно объясняйте причины сокращения продуктов, содержащих сахар, и убирайте их из рациона постепенно, чтобы избежать интоксикации и плохого самочувствия», — рассказала Кораблева в беседе с « Газета.ru ».

Она добавила, что нельзя говорить о красоте и весе в контексте еды, поскольку это может привести к проблемам с одержимостью весом в подростковом возрасте.

По словам нутрициолога, нужно проводить досуг вместе, чтобы дети не отвлекались на сладкое из-за нехватки эмоций. К тому же, полезным будет правило 60/30/10, когда при приеме пищи на тарелке у ребенка должно быть 60% его любимой еды, 30% того, что он может поесть и 10% чего-то нового.