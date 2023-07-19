Исследование: россияне предпочитают поступать на IT-специальности

В топе направлений также медицина, экономика и военное дело.

© Иллюстрация к исследованию сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.2

По статистике Госуслуг, в 2023 за первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 тысяч абитуриентов подали более 200 тысяч заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через Госуслуги оказалось в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики Rambler&Co спросили более чем у 200 тысяч интернет-пользователей, как они относятся к онлайн-поступлению и какие специальности и вузы считают особенно популярными в данный момент.

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Согласно опросу, россияне почти одинаково доверяют классическому (53%) и электронному способу подачи документов через Госуслуги (47%) в учебные заведения.

Сторонники онлайн-формата отмечают, что это экономит время (37%), облегчает поступление в вузы других городов (31%), позволяет удобно отслеживать результаты (22%) и не бояться потери документов (10%).

В офлайн-формате также присутствуют плюсы, по словам респондентов. 79% уверены, что личная встреча на приёмной комиссии – надёжнее, для 13% важно увидеть университет и общежития своими глазами, 8% хотели бы познакомиться с преподавателями.

Россияне поделились своим мнением о том, какие специальности особенно популярны у абитуриентов в 2023 году. Первенство по-прежнему у IT-направления (34%), далее идут инженерные профессии (22%), медицина и фармацевтика (14%), военное дело (11%) и экономика (5%). Остальные специальности (юриспруденция, педагогика и другие) набрали менее 5% каждая, что совокупно составило 14%. Респонденты также поделились фаворитами среди вузов – это МГУ (23%), МГТУ им. Баумана (22%), Новосибирский государственный университет (11%), СПбГУ (9%), Уральский федеральный университет и НИУ ВШЭ (по 8%), другие набрали менее 8% каждый (совокупно 19%).

Почти две трети участников опроса (63%) сошлись во мнении, что советская система образования с пятилетним специалитетом – идеальная для России. 21% считают, что система – не главное, более важны компетенции преподавателей. 11% уверены, что надо сформировать свой собственный уникальный подход к высшему образованию и лишь 5% назвали удачной болонскую систему с бакалавриатом и магистратурой.

Среди участников опроса, уже окончивших вузы, 59% не собираются получать ещё одно образование. Каждый пятый (20%) планирует второе, 18% уже имеют несколько, а 3% намерены поступать в аспирантуру или докторантуру в ближайшем будущем.