Адвокат перечислила меры, которые помогут повысить рождаемость

Для повышения рождаемости, по словам эксперта, нужно дать женщине больше возможностей, чтобы она смогла совмещать работу и семью. Людмила Айвар призвала упростить процедуру принятия детей в детские сады, а также ввести выплаты в случае, если россиянка не может отдать ребенка в детский сад или нанять няню.