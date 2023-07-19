Адвокат перечислила меры, которые помогут повысить рождаемость

Адвокат Айвар перечислила меры, которые помогут повысить рождаемость
Адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар рассказала, какие меры помогут повысить демографию.
Для повышения рождаемости, по словам эксперта, нужно дать женщине больше возможностей, чтобы она смогла совмещать работу и семью. Людмила Айвар призвала упростить процедуру принятия детей в детские сады, а также ввести выплаты в случае, если россиянка не может отдать ребенка в детский сад или нанять няню.
Эксперт добавила, что в современном мире женщины занимают ключевые посты в компаниях.
— Женщин больше, чем мужчин, у женщины продолжительность жизни больше, чем у мужчин, женщина больше стимулирована, чтобы зарабатывать, девочек в вузах стало больше, чем мальчиков, — отметила она в комментарии «Радио 1».
Ранее демограф Алексей Ракша назвал оптимальный возраст для рождения ребенка.