Стоматолог назвала причины развития неправильного прикуса у детей

Стоматолог Григорян назвала основные причины развития неправильного прикуса у детей
Существует ряд причин развития неправильного прикуса у детей. В первую очередь это генетическая предрасположенность. Об этом сообщила стоматолог-ортодонт Асмик Григорян.
Вторым фактором являются вредные привычки, такие как сосание пальца, пустышки, ротовое дыхание и неправильное положение языка.
— Третьим фактором является преждевременная потеря зубов. Из-за этого может произойти смещение оставшихся зубов, что влечет за собой неправильный прикус. Есть еще один важный фактор в развитии неправильного прикуса — это патологии опорно-двигательной системы, — рассказала медик.
Она предупредила, что неправильный прикус может привести к разным проблемам. Неправильный контакт между зубами приводит к стираемости зубов, повреждению эмали, к проблемам с пародонтом, с жеванием и пищеварением. Кроме того, при некоторых видах неправильного прикуса могут быть затруднения в речи и произношении.
— Также важно помнить, что неправильный прикус влияет на внешний вид, на улыбку ребенка и может повлечь за собой комплексы, — отметила Григорян в беседе с «Газетой.ру».
Она порекомендовала в первый раз показать ребенка ортодонту в 4–5 лет, если ранее нет удаленных молочных зубов.
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