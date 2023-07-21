Что взять в роддом летом

Душевное спокойствие имеет большое значение, когда вы ожидаете долгожданной встречи с малышом после родов. Дома у вас уже скорее всего собрана кроватка, есть коляска, масса пелёнок, бодиков, песочников и т. д.
Заблаговременный порядок может помочь избавиться от любого волнения, которое может возникнуть по поводу такого захватывающего, меняющего жизнь события.
Однако сейчас на улице лето, чаще всего жарко, и встаёт вопрос: что можно и нужно взять в роддом, а что можно забыть, как собрать ту самую «родовую сумку» и как какая она, собственно, должна быть?
Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант», которая помогла нам разобраться во всех этих вопросах.На каком сроке беременности стоит начать собирать сумку в роддом?
Мы рекомендуем собрать сумку к 34 неделе, чтобы в последние месяцы беременности не бегать и не докупать недостающее, а гулять и предвкушать скорую встречу с малышом.
Что стоит учесть при сборе сумки (пол ребёнка, масса/рост, которые указываются в последнем перед родами узи, хронические заболевания мамы — то есть, нужно брать определённые лекарства и т. д.)?
Вес ребёнка даже на последнем узи может сильно отличаться от того, с которым малыш родится —как в большую, так и в меньшую сторону.
Детскую гендерно окрашенную одежду можно взять, если для родителей это важно, но обычно берут детскую одежду нейтральных нежных цветов, которая подходит как мальчикам, так и девочкам.
При хронических заболеваниях мамы все отметки указываются врачами в обменной карте, поэтому необходимости, например, в дополнительных справках нет. А вот консультация с вашим лечащим врачом, нужно ли брать с собой в роддом лекарства, которые вы принимаете постоянно., нужна.Могут ли у роддома быть правила, что можно с собой брать именно из вещей, а что нельзя? Нужно ли обязательно консультироваться с кем-то из врачей роддома по этому вопросу?Еду можно брать с собой практически во все роддома, особенно на роды, поэтому положите в сумку в ланчбокс перекус в виде батончиков, шоколадки и любимых зефирок.
Одежду во всех роддомах выдают и для мамы, и для малыша, но всегда можно взять свою: как на сами роды, так и в послеродове отделение — ограничений никаких нет, ориентируйтесь на собственный комфорт и удобство.
Партнёрские роды, операция кесарево сечение, естественные роды — влияет ли это на то, что нужно собирать с собой в роддом?При естественных родах стоит взять моющиеся тапочки, еду, воду, компрессионные чулки, губную помаду и небольшое полотенце. При партнёрских родах не забудьте одежду и обувь для мужа и еду для него — мы же не хотим оставить его голодным.Кесарево сечение — операция, поэтому точно берём компрессионные чулки.Вне зависимости от вида родоразрешения не забудьте телефон и зарядку для телефона.Что, собственно, нужно взять с собой в роддом летом?Учитывайте, что летом жарко, а в палатах не открываются окна и нет центрального кондиционирования. Берите лёгкую одежду для себя и малыша, из натуральных материалов, хорошо пропускающую воздух, не надевайте на новорождённого малыша чепчик, кучу одежды и не укутывайте его в одеяла — по максимуму раздевайтесь сами и раздевайте ребёнка. Возьмите влажные салфетки и небольшие полотенчики, чтобы обтирать себя влажными тканями, почаще ходите в душ, так как при лактации часто повышается потоотделение.
Нужно ли сумку брать с собой сразу или просить родственников привезти её после родов?
При поступлении в роддом вам понадобится сумка в родовое отделение — на сами роды. Сумку в послеродовое отделение могут довезти позже и передать вам в палату. А вещи на выписку родственники могут привезти непосредственно перед выпиской из роддома.Есть ли список вещей в роддом, которые не критично забыть и которые точно забыть не нужно?Точно не стоит забывать автокресло — перевозка детей с первых часов жизни и до 12 лет должно осуществляться только в специальных удерживающих устройствах, подобранных по возрасту.
Не стоит брать много одежды для ребёнка — при нахождении в роддоме 2–3 дня, вы не будете менять гардероб ребёнку по 3 раза в день — 2–3 комплектов одежды на всё время в роддоме вам хватит.
Не стоит брать с собой пустышку, бутылочку, смесь и молокоотсос — если вы планируете грудное вскармливание или хотя бы хотите попробовать настроиться на такой вид кормления.
Всё остальное опционально: в зависимости от роддома и от ваших предпочтений.
А как выбрать саму сумку — что в ней должно быть?Есть готовые сумки в роддом, куда вы докупаете только вещи, которые стоит купить по размеру (послеродовые трусы, лифчик или чулки) и есть прозрачные пустые сумки, куда вы докупаете всё сами по своему выбору.Что чаще всего рекомендуют взять:
- Одноразовые пеленки.
- Послеродовые прокладки.
- Послеродовые трусы.
- Бюстгальтер для кормления.
- Вкладыши в бюстгальтер.
- Полотенце для мамы и гигиенические средства.
- Подгузники для малыша.
- Одежда для малыша.
- Пелёнки.
- Влажные салфетки.
- Гель для мытья ребёнка.
- Полотенце для ребёнка.
- Одежда на выписку для мамы и малыша.
- Автокресло.
Исходя из этого списка (кроме автокресла, конечно же, которое вам привезут родственники уже на выписку) выбирайте сумку — как по размеру, так и по форме, наличию различных карманов и отделений.