Что взять в роддом летом

Душевное спокойствие имеет большое значение, когда вы ожидаете долгожданной встречи с малышом после родов. Дома у вас уже скорее всего собрана кроватка, есть коляска, масса пелёнок, бодиков, песочников и т. д.

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Заблаговременный порядок может помочь избавиться от любого волнения, которое может возникнуть по поводу такого захватывающего, меняющего жизнь события.

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Однако сейчас на улице лето, чаще всего жарко, и встаёт вопрос: что можно и нужно взять в роддом, а что можно забыть, как собрать ту самую «родовую сумку» и как какая она, собственно, должна быть?

Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант», которая помогла нам разобраться во всех этих вопросах.На каком сроке беременности стоит начать собирать сумку в роддом?

Мы рекомендуем собрать сумку к 34 неделе, чтобы в последние месяцы беременности не бегать и не докупать недостающее, а гулять и предвкушать скорую встречу с малышом.

Что стоит учесть при сборе сумки (пол ребёнка, масса/рост, которые указываются в последнем перед родами узи, хронические заболевания мамы — то есть, нужно брать определённые лекарства и т. д.)?

Вес ребёнка даже на последнем узи может сильно отличаться от того, с которым малыш родится —как в большую, так и в меньшую сторону.

Детскую гендерно окрашенную одежду можно взять, если для родителей это важно, но обычно берут детскую одежду нейтральных нежных цветов, которая подходит как мальчикам, так и девочкам.

При хронических заболеваниях мамы все отметки указываются врачами в обменной карте, поэтому необходимости, например, в дополнительных справках нет. А вот консультация с вашим лечащим врачом, нужно ли брать с собой в роддом лекарства, которые вы принимаете постоянно., нужна.Могут ли у роддома быть правила, что можно с собой брать именно из вещей, а что нельзя? Нужно ли обязательно консультироваться с кем-то из врачей роддома по этому вопросу?Еду можно брать с собой практически во все роддома, особенно на роды, поэтому положите в сумку в ланчбокс перекус в виде батончиков, шоколадки и любимых зефирок.

Одежду во всех роддомах выдают и для мамы, и для малыша, но всегда можно взять свою: как на сами роды, так и в послеродове отделение — ограничений никаких нет, ориентируйтесь на собственный комфорт и удобство.

Партнёрские роды, операция кесарево сечение, естественные роды — влияет ли это на то, что нужно собирать с собой в роддом?При естественных родах стоит взять моющиеся тапочки, еду, воду, компрессионные чулки, губную помаду и небольшое полотенце. При партнёрских родах не забудьте одежду и обувь для мужа и еду для него — мы же не хотим оставить его голодным.Кесарево сечение — операция, поэтому точно берём компрессионные чулки.Вне зависимости от вида родоразрешения не забудьте телефон и зарядку для телефона.Что, собственно, нужно взять с собой в роддом летом?Учитывайте, что летом жарко, а в палатах не открываются окна и нет центрального кондиционирования. Берите лёгкую одежду для себя и малыша, из натуральных материалов, хорошо пропускающую воздух, не надевайте на новорождённого малыша чепчик, кучу одежды и не укутывайте его в одеяла — по максимуму раздевайтесь сами и раздевайте ребёнка. Возьмите влажные салфетки и небольшие полотенчики, чтобы обтирать себя влажными тканями, почаще ходите в душ, так как при лактации часто повышается потоотделение.

Нужно ли сумку брать с собой сразу или просить родственников привезти её после родов?

При поступлении в роддом вам понадобится сумка в родовое отделение — на сами роды. Сумку в послеродовое отделение могут довезти позже и передать вам в палату. А вещи на выписку родственники могут привезти непосредственно перед выпиской из роддома.Есть ли список вещей в роддом, которые не критично забыть и которые точно забыть не нужно?Точно не стоит забывать автокресло — перевозка детей с первых часов жизни и до 12 лет должно осуществляться только в специальных удерживающих устройствах, подобранных по возрасту.

Не стоит брать много одежды для ребёнка — при нахождении в роддоме 2–3 дня, вы не будете менять гардероб ребёнку по 3 раза в день — 2–3 комплектов одежды на всё время в роддоме вам хватит.

Не стоит брать с собой пустышку, бутылочку, смесь и молокоотсос — если вы планируете грудное вскармливание или хотя бы хотите попробовать настроиться на такой вид кормления.

Всё остальное опционально: в зависимости от роддома и от ваших предпочтений.

А как выбрать саму сумку — что в ней должно быть?Есть готовые сумки в роддом, куда вы докупаете только вещи, которые стоит купить по размеру (послеродовые трусы, лифчик или чулки) и есть прозрачные пустые сумки, куда вы докупаете всё сами по своему выбору.Что чаще всего рекомендуют взять:

Одноразовые пеленки.

Послеродовые прокладки.

Послеродовые трусы.

Бюстгальтер для кормления.

Вкладыши в бюстгальтер.

Полотенце для мамы и гигиенические средства.

Подгузники для малыша.

Одежда для малыша.

Пелёнки.

Влажные салфетки.

Гель для мытья ребёнка.

Полотенце для ребёнка.

Одежда на выписку для мамы и малыша.

Автокресло.