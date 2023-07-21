Как сделать отдых ребенка в лагере безопасным

Более двух миллионов детей уже успели за это лето отдохнуть в оздоровительных лагерях. Отправляя ребенка на отдых, каждый родитель беспокоится - а вдруг что-нибудь случится? Простые требования известны всем с детства - мыть руки перед едой, соблюдать личную гигиену, не нарушать правила поведения на воде и т. д. Однако нет-нет, да появляются новости об отравлении или других ЧП в лагере.

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Эксперты рассказали РИА Новости о том, как проходит летняя оздоровительная кампания в этом году.

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- Каждый год летний детский отдых - это вызов, - говорит Екатерина Головкова, эксперт Роспотребнадзора, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения. - Разные регионы, разные эпидемические ситуации.

Вирусные и острые кишечные заболевания, не проверенный состав воды, не обработанная от клещей территория - это лишь часть опасностей, которые могут испортить детский отдых. Но к неприятным последствиям может привести не только несоблюдение санитарных норм администрацией лагерей, но и элементарная санитарная безграмотность самих школьников.

- У нас был прекрасный советский санпросвет, правило "Мойте руки перед едой", знали и знают все, - напоминает Головкова. - Но мы уже прошли через ряд эпидемий и пандемию, да и общество изменилось, поэтому необходимо формировать новый эпидемиологический этикет, новое отношение общества к известным и понятным вещам.

Роспотребнадзор запустил проект "Санпросвет". Эксперты рассказывают взрослым и детям в простой и понятной форме об опасностях современного мира - так, чтобы современный человек не воспринимал информацию, как жесткий запрет, но понял, что некоторые предупреждения ему полезны.

В этом году проект стартовал в восьми пилотных регионах, среди которых Иркутская, Тульская и Калининградская области. Так, в рамках проекта в Амурской области в детском оздоровительном лагере имени Гагарина ребят учат правильно вести себя при купании в бассейне - не толкаться, не брать воду в рот, идти в душ перед купанием и после.

В лагере "Эколог" Иркутской области ежегодно отдыхает около 600 детей. Девчонкам и мальчишкам рассказывают, как и зачем правильно мыть руки, овощи и фрукты, объясняют, что такое здоровое питание.

В Калининградской области пристальное внимание уделяется обработке территории от клещей. За последние 10 лет объемы обработок увеличили в 10 раз. В Центре развития для одаренных детей воспитанников учат правильно одеваться, отправляясь на природу, и правильно себя вести в случае, если клещ все же пробрался под одежду.

В Ставропольском крае, как в любом южном регионе, высоки риски кишечных инфекций. Профилактика здесь работает так, что на протяжении 12 лет не было зарегистрировано ни одного очага кишечных инфекций.

- У нас не было задачи показать идеальную картинку работы пилотных регионов, - комментирует Головкова. - Работа Роспотребнадзора ведется постоянно, она настроена на благополучие населения.

По словам эксперта, в конце года результаты будут проанализированы, выбраны лучшие практики и в следующем году подобные проекты будут запущены по всей России.

Как отметила Головкова, работу по просвещению населения специалисты стараются выстраивать на доверии, используя все современные инструменты - соцопросы, соцсети.

- У нас есть эксперты, которые без занудства, простым и интересным языком рассказывают о правилах гигиены, - говорит она. - На сайте "Санпросвета" работает раздел "Санитарный щит", нам очень помогают волонтеры-медики, и мы успели написать диктант здоровья.

В прошлом году Санитарно-эпидемиологическая служба России отметила столетие. Именно здесь когда-то разработали простые и понятные всем инструкции выживания - "Мойте руки перед едой", "Не пей сырой воды", "Чистота - залог здоровья". Но так ли нужны эти скучные правила?

- Каждое требование, которое кажется не таким значимым, на самом деле проверено колоссальным историческим опытом и необходимо для того, чтобы минимизировать возможные риски в детском коллективе, - говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. - Наши ученые много лет назад начали разрабатывать требования и условия, чтобы ребенок летом мог получить заряд энергии, восстановить здоровье на весь учебный год. Для этого и существуют наши правила, а также нормативные документы, которые контролируют детский отдых.

По словам Брагиной, для хорошего отдыха нужно не так уж и много - чистая вода, здоровая еда, свежий воздух, проверенный водоем, тщательное соблюдение нормативов, педагоги, которые интересно расскажут о правилах гигиены, и постоянный контроль.

- В течение сезона мы постоянно проверяем и контролируем детские оздоровительные организации, - рассказывает она. - Готовность к летней кампании начинается с марта.

Чтобы специалисты могли узнать, что беспокоит родителей и какие вопросы требуют доработки, открыта горячая линия Роспотребнадзора по вопросам детского отдыха.

- В прошлом году получились интересные результаты, - отмечает Брагина. - Поступило более 20 тысяч обращений, и почти 70 процентов были сфокусированы на вопросах организации - как правильно собрать ребенка в лагерь, какие нужны прививки, справки, что положить в чемодан и т. д.