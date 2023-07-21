Как мотивировать будущего первоклассника к учебе

До начала учебного года остался месяц с небольшим. Не успеешь оглянуться - пора в школу! По мнению экспертов, самый действенный способ подготовить ребенка к учебе - игра.

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Так дети запоминают нужные ритуалы, учатся соблюдать правила и представляют школу как миниатюру реальной жизни.

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Психолог "Актион Образование" (входит в группу "Актион") Екатерина Комарова рассказывает, какие игры помогут родителям будущего первоклассника подготовить малыша к школьным будням.

Учимся собираться

Нарисуйте вместе плакат о том, как надо с утра собираться в школу. Например, сначала выключить будильник, потом сходить в туалет, умыться, одеться, позавтракать и т. д. Важно не упускать детали, плакат должен быть наглядным и конкретным, чтобы можно было посмотреть и сразу вспомнить все действия. Как вариант - можно не рисовать плакат, а сделать коллаж.

Одень куклу

Из плотной бумаги или картона вырежьте куклу - условного школьника. Найдите журналы или рекламные буклеты с разными видами школьной формы. Вырезайте и примеряйте одежду на бумажного человечка вместе с ребенком. Обсуждайте, что подходит, а что - нет. Проговорите, какие варианты ребенку понравились, какие бы он сам стал носить.

Реши пример и отгадай цвет

Перед игрой купите конфеты в разноцветных фантиках. Скажите ребенку, что цвет фантика означает числа: 1 - красный, 2 - желтый, 3 - синий, 4 - фиолетовый, 5 - зеленый, и т. д., но не больше 10. Предложите решить несколько простых примеров по возрасту с помощью конфетного счетного материала: 2 + 3, 1 + 6 и пр. Если ребенок справляется, получает конфету с фантиком того же цвета, что и его ответ.

Проведи урок

Предложите ребенку сыграть роль преподавателя - выбрать предмет и попробовать провести урок для мамы, папы, дедушки или бабушки. Предмет может быть любым: главное, будущий школьник сможет почувствовать себя, как настоящий учитель!

Собери рюкзак на скорость

Мало кто из школьников любит собирать перед школой портфель. Часто за первоклашек это делают родители. Предложите собрать рюкзак на скорость. Засеките время по таймеру. А чтобы было веселее - устройте соревнование: соберите сумку и себе. Одновременно расскажите ребенку о том, как важно собирать рюкзак с вечера, чтобы не приходилось делать это наспех утром.

Буковки-печеньки

Купите печенье в виде букв и во время чаепития составляйте с ребенком из них слова. Как вариант - можно использовать макароны в форме букв.

Кино "Мой день в школе"