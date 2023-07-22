Какие последствия могут ждать неплательщика алиментов

Обязанность содержать ребенка ложится на обоих родителей. Однако почему-то некоторые отцы забывают про свою обязанность и считают, что это нормально не содержать ребенка или присылать деньги, когда хочешь и сколько хочешь (и здесь речь о мизерных суммах).

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На 2022 год долг по алиментам в России составил более 150 миллиардов рублей. Отцы, которые формировали этот долг и продолжают это делать, называются злостными неплательщиками. И это юридический термин. Злостные неплательщики — это те отцы, которые систематически допускают просрочки по платежам, которые имеют доход, но не желают платить или скрываются.

Конечно же, законом предусмотрены наказания для таких злостных неплательщиков.

Первый вид — это административная ответственность. Назначается в том случае, если неуплата алиментов допущена впервые, и период задолженности составляет не меньше двух месяцев. В случае административной ответственности неплательщик будет обязан выплатить штраф, выполнить обязательные работы. Возможен также арест до 15 суток.

Второй вид наказания — это уголовная ответственность. Самое строгое наказание для неплательщика. Наступает в том случае, если после административной ответственности вновь образовалась задолженность по алиментам.

И третий вид наказания — это ограничение в управлении автомобилем и ограничение выезда за границу. Применяется, если долг об алиментах больше 10000 рублей.

Помимо ограничения на управление транспортным средством и выезда за границу, взыскатель также через судебного пристава может ходатайствовать, чтобы наложить арест на движимое и недвижимое имущество в счет погашения задолженности по алиментам. Нельзя арестовать только единственное жилье.

На самом деле, этот вид наказания часто является самым действенным, так как возможность управлять автомобилем является важной для неплательщика алиментов, либо какие-то вещи, гаджеты.