РИА Новости: продовольственная инфляция в РФ составила 0,08% и стала самой низкой в Европе

Годовая продовольственная инфляция в РФ в июне составила 0,08%, это стало самым низким уровнем среди всех стран Европы, следует из расчетов РИА Новости. Весной впервые с 2018 года в стране наблюдалась годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки: она была зафиксирована в апреле, а в мае она достигла рекордный показатель - 1,12%. Самый высокий уровень продовольственной инфляции наблюдался в Венгрии, в июне впервые за десять месяцев он опустился ниже 30%, составив 29,3%. Высокой инфляция осталась в Сербии (22,1%). В первой пятерке по уровню продовольственной инфляции оказались также Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%). Темпы роста цен ниже 10% в июне были зафиксированы еще в пяти странах — Финляндии (9,2%), Дании (8,8%), Португалии (8,6%), Швейцарии (5,1%), Белоруссии (3,6%). В большинстве стран Европы летом инфляция замедлилась. Сильнее всего она замедлилась в Венгрии - на 4,7 процентного пункта, затем следует Литва (на 3,8), далее Украина (на 3,6). Пятерку по этому показателю замыкают Латвия (на 3,5) и Словакия (на 2,8). Еще в пяти европейских странах инфляция ускорилась. На Кипре, где она разогналась до 10,12%. В России ускорилась на 1,2 процентного пункта, на Мальте на 0,9, в Норвегии на 0,8 процентного пункта и в Греции на 0,6 процентного пункта. До этого Росстат сообщал, что годовой размер инфляции в России в июне увеличился до 3,25%, что на 0,74% выше, чем в мае.