Детские травмы, наверное, самые сложные и редко прорабатываемые уже взрослыми людьми. Ситуация, когда ребенок растет в семье с холодными родителями, которые в силу собственных непроработанных проблем просто не умеют выражать эмоции по отношению к своему ребенку, приводит к той самой «недолюбленности». Правда, этот термин, скорее, народный, чем научный. Мы решили углубиться в природу этого явления и пообщались со специалистом, который рассказал, что делать уже взрослому недолюбленному «ребенку» в такой ситуации.

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Откуда берутся взрослые недолюбленные «дети»

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Психологи считают, что основная проблема в количестве внимания, которое ребенку необходимо уделять как минимум до подросткового возраста. Многие дети испытывают колоссальный дефицит родительского внимания. Причем сами взрослые не всегда считают, что делают что-то не так — часто родители предпочитают откупаться подарками. Но эмоциональные потребности ребенка никто не отменял, и в этом родительская миссия нередко проседает. Отсутствие психологической защиты взрослых приводит к нарастанию тревожности с самого раннего возраста. Хуже, если на ребенка еще и оказывается психологическое и физическое давление.

Как бороться с последствиями подобного детства

Специалисты нас обрадовали — большинство проблем возможно решить, если вы сами этого хотите и готовы работать вместе с профессионалом. В первую очередь, еще до того, как вы пересечете порог кабинета психолога, попробуйте проанализировать свое детство сами. Вспомните, за какие моменты вы можете сказать родителям спасибо, не может быть такого, что поведение взрослых сводилось к одному негативу. Сделайте эти положительные моменты своими сильными сторонами. К примеру, вам трудно выражать эмоции на людях из-за сложного характера родителей, так почему бы не переводить эту манеру в негатив, а наоборот сказать себе: «Я умею держать лицо в любой ситуации, пока другие паникуют». Постепенно, под руководством психолога, вы научитесь проявлять себя в адекватной манере, а пока можно попробовать зацикливаться только на позитивном опыте из детства.

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