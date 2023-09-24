Совет психолога: как увлечь ребенка чтением

Каждый из нас помнит, каково это, смотреть на список литературы, заданной в школе. Ведь, кажется, единственное, чего хочется – гулять и общаться с друзьями. Однако все мы, став взрослыми, понимаем, что чтение – дело полезное и лучше бы им не пренебрегать.

© Unsplash

Как привить ребенку любовь к книгам, "Рамблер" спросил у психолога.

Мало кто из детей и подростков любит читать, однако выход есть: нужно найти способы заинтересовать сына или дочь, чтобы чтение не воспринималось как тяжелая повинность. О том, как привить ребенку вкус к литературе, рассказывает психолог Евгений Идзиковский.

Выберите книги на нужные темы

Кому-то нравится читать про животных, кому-то про путешествия или исторические события. Выясните предпочтения ребенка, предложите ему различные жанры, помогите найти любимых авторов.

Создайте читательский клуб

Можно организовать кружок книголюбов со сверстниками или родственниками, где будут обсуждаться прочитанные произведения. Это поддержит интерес к чтению и поможет школьнику по-настоящему полюбить литературу.

Подайте пример

Этот способ взаимосвязан с предыдущим пунктом. Если родители не мыслят себя без книг, то и ребенок последует их примеру. Покажите сыну или дочери на деле, что чтение является важной частью вашей жизни. Евгений Идзиковский Психолог

Посетите библиотеку

Это позволит прямо у стеллажей выбрать интересный материал по названиям и картинкам. Путешествие в мир книг подарит вам и ребенку массу ярких впечатлений.

Заинтригуйте

Создайте рекламные «трейлеры» обязательной литературы, красочно описав все достоинства произведений. Рассказывайте об этих книгах так, чтобы их захотелось немедленно прочесть. Евгений Идзиковский Психолог

Воспользуйтесь современными технологиями

Многим школьникам больше нравятся аудиокниги. Такой формат удобно использовать в совместных поездках: послушать текст и сразу обменяться мнениями.