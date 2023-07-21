Книжные истории, которые помогут ребенку полюбить себя

Как помочь своему ребенку поверить в себя? Собрали для вас семь детских историй, которые проиллюстрируют важность настойчивости и принятия своей индивидуальности. В этих литературных произведениях для юных читателей главные герои противостоят хулиганам и собственным сомнениям в себе. Каждая книга учит детей быть увереннее, принимать и ценить себя безоговорочно.

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1. Катя Брандис — Двенадцать секретов, 12+

Новая часть серии-бестселлера «Дети леса». Читателей ждут новые рассказы о жизни любимых героев и цветные портреты-вклейки главных персонажей. Описывая невероятные приключения Карага, автор Катя Брандис помогает детям найти ответы на важные вопросы: как принимать себя и как научиться давать отпор задирам? Важным дополнением к истории станет карта школы, где учатся герои.

2. Эндрю Питерсон — Чудовище лощин, 12+

Серия «Сага о семье Игиби» — лучшее новое детское фэнтези для поклонников «Властелина колец» и «Хроник Нарнии». Семью Игиби ждут приключения, с которыми сталкиваются только избранные герои — такие как Дети Певенси, Гарри Поттер и, конечно, Бэггинс. История подтвердит, что семья — самый важный элемент в жизни человека и вместе можно справиться с любыми сложностями. Даже если вы чувствуете себя непохожим на других, ваша семья никому не позволит причинить вам вред и всегда поддержит.

3. Серена Валентино — Аид. История повелителя Подземного мира, 12+

Истории о злодеях действительно трогательны — никто не может остаться равнодушным. Каждый роман быстро становится бестселлером. Давным-давно Аид стал хозяином подземного мира. Однако, что, если он не хотел им быть? У Аида было желание поселиться на горе Олимп вместе со старшим братом, но они отказали ему. Так он стал тем, кем является сейчас. Но тут у дверей его мрачного дворца появились три ведьмы и пообещали помочь ему исполнить его самое большое желание — отомстить Зевсу. Кроме того, они подарили ему нечто еще более ценное — уверенность в том, что он больше не будет одинок…

4-5. Серия: Детск. Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки

Изадора Мун отличается от других девочек. Все из-за ее родителей, мамы — феи и папы — вампира. Истории про маленькую непоседливую Изадору покажут ребенку, что быть собой не всегда бывает легко, но очень интересно. Книги серии читают в 32 странах мира и уже полюбили дети и родители в России. Текст дополнен необычными чёрно-розовыми рисунками, а обложка украшена блестками. На какие книги серии обратить внимание?

Гарриет Манкастер — Волшебство в крапинку, 6+

Изадора очень волнуется перед своим первым экзаменом в школе — что, если она не справится? Оказывается, даже феи и вампиры бессильны перед математикой. Что же придумать, чтобы выйти из положения? Выход найден! Волшебная ветрянка! Маленьким читателям вместе с героиней предстоит найти ответ - как преодолеть тревогу и остаться честной с собой и с другими.

Гарриет Манкастер — Мирабель. Урок с котятами, 6+

Еще одна история из серии про Мирабель, кузину Изадоры. Мирабель и ее одноклассники отправляются в волшебный заповедник для животных. К сожалению, ее поставили в пару с Лавинией, которая является ужасной занудой. Она боится рисковать и всегда слишком «правильная». Смогут ли эти двое найти общий язык? И чему они могут научиться друг у друга?

6. Татьяна Севостьянова — Дневник благодарности и успехов, 6+

Этот дневник для подростков содержит описание психологических техник, представленных в виде интересных рассказов, сопровождаемых черно-белыми рисунками и местом под личные заметки. Это полезное дополнение к книге «#ХОЧУСОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний». Он создан специально для того, чтобы помочь детям ставить цели и достигать их, а также ценить себя и свою семью.

7. TurtleMe — Начало после конца. Том 1, 16+