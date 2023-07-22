Как сформировать правильные пищевые привычки у детей

Неправильные принципы питания формируются с самого детства. Родители неосознанно прививают ребенку вредные привычки, которые во взрослом возрасте приводят к перееданиям и лишнему весу. То, как помочь детям обрести правильные отношения с едой, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.

По словам врача-нутрициолога, коуч-эксперта по личным и семейным отношениям Татьяны Якушовой, взрослые — это всегда пример для подражания у детей, поэтому те правила и привычки, которых придерживаются они, отражаются и на их детях.

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— Родители неосознанно развивают в ребенке не только правила поведения в обществе, но и культуру отношений с едой. Дети видят, что едят взрослые, и считают, что та же еда и принципы питания должны быть и у них, — сказала врач.

Например, привычка взрослых оставлять на столе конфеты, печенье и другие сладости может привести к проблемам в питании у их детей, считает нутрициолог.

— Быстроуглеводные продукты очень вкусные и вызывают привычку. Если дети едят конфеты каждый день, со временем происходят изменения в их рационе питания, а усвоение необходимых веществ усложняется, — объяснила Якушова.

Формируем полезные привычки

Как рассказала специалист, дети любят глазами, поэтому важно прививать интерес к правильной еде с помощью красивой посуды и приятных эмоций.

— Если использовать для приема пищи ребенка красивую посуду, он будет с большим интересом есть то, что ему предлагает взрослый. Также родителям важно рассказывать о пользе правильной пищи. Со временем ребенок к этому привыкнет и будет придерживаться такого питания во взрослой жизни, — уверена врач.

Еще один действенный прием научить детей питаться правильно — есть самим правильную еду и показывать, насколько это вкусно, сказала Якушова.

— Чаще всего взрослые хвалят вкусный торт или сладкую выпечку, но никогда не радуются, что съели салат или суп. Чтобы сформировать позитивное отношение к полезной еде у детей, нужно показывать восторг от основных приемов пищи, — рекомендовала она.

Также для того, чтобы у ребенка сформировались правильные отношения с едой, не стоит заставлять доедать, если малыш наелся и больше не хочет.