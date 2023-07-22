Офтальмолог объяснила, как ребенку читать без вреда для глаз

Офтальмолог Игнатчик объяснила, как ребенку читать без вреда для глаз
Долгое чтение книги без перерывов, а также использование для этого гаджетов может навредить ребенку и привести к близорукости. Об этом сообщает офтальмолог Анастасия Игнатчик изданию NEWS.ru.
По словам офтальмолога, чтение книги со смартфона, планшета или компьютера вредно для глаз ребенка, поскольку они излучают синий свет, негативно влияющий на сетчатку глаза. В качестве альтернативы Игнатчик предлагает современные читалки. Эксперт отмечает, что они не несут вреда и имеют такую же отраженность, как и у обычной книги.
Держать книгу ребенку следует как минимум на расстоянии 30-40 сантиметров от себя, свет от лампы должен быть направлен на текст. Кроме того, нельзя читать лежа. Такая поза вредна не только для глаз.
"Угол между книгой и глазами больше, это не физиологично — сосуды шеи пережимаются, просто будешь быстрее уставать", — объяснила офтальмолог.
Анастасия Игнатчик также отметила, что при чтении ребенку стоит придерживаться правила "20/20/20".
"При любой зрительной нагрузке 20 минут читаешь, делаешь перерыв на 20 секунд, 20 раз моргаешь", — посоветовала эксперт.
Перерыв нужен ребенку, потому что его глаз еще не совершенен. При чрезмерных зрительных нагрузках может развиться близорукость.
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