Офтальмолог объяснила, как ребенку читать без вреда для глаз

Долгое чтение книги без перерывов, а также использование для этого гаджетов может навредить ребенку и привести к близорукости. Об этом сообщает офтальмолог Анастасия Игнатчик изданию NEWS.ru.

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По словам офтальмолога, чтение книги со смартфона, планшета или компьютера вредно для глаз ребенка, поскольку они излучают синий свет, негативно влияющий на сетчатку глаза. В качестве альтернативы Игнатчик предлагает современные читалки. Эксперт отмечает, что они не несут вреда и имеют такую же отраженность, как и у обычной книги.

Держать книгу ребенку следует как минимум на расстоянии 30-40 сантиметров от себя, свет от лампы должен быть направлен на текст. Кроме того, нельзя читать лежа. Такая поза вредна не только для глаз.

"Угол между книгой и глазами больше, это не физиологично — сосуды шеи пережимаются, просто будешь быстрее уставать", — объяснила офтальмолог.

Анастасия Игнатчик также отметила, что при чтении ребенку стоит придерживаться правила "20/20/20".

"При любой зрительной нагрузке 20 минут читаешь, делаешь перерыв на 20 секунд, 20 раз моргаешь", — посоветовала эксперт.

Перерыв нужен ребенку, потому что его глаз еще не совершенен. При чрезмерных зрительных нагрузках может развиться близорукость.