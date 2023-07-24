В Новосибирске полицейские помогли повисшей на балконе 12-летней девочке.

Запертая девочка попыталась перебраться на соседний балкон, но ей не удалось этого сделать, и она повисла на балконе. До прибытия спасателей на место вернулась мама девочки, а полицейские смогли затащить ребенка на балкон.

– По счастливой случайности ребенку удалось удержаться и не упасть. Служба МАСС просит родителей проводить е с детьми профилактически беседы по личной безопасности. Дети не могут самостоятельно оценивать риски своих действий, чувство самосохранения у них не развито. Детям нужно объяснять почему нельзя, просто запрет не действует. Если в доме есть маленькие дети, то нужно максимально внимательно относиться к доступности окон, – говорится в сообщении в ТГ-канале «Спасатели МАСС».