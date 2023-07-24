В Новосибирске полицейские помогли повисшей на балконе 12-летней девочке
В Новосибирске полицейские помогли повисшей на балконе 12-летней девочке.
Инцидент произошел накануне вечером в многоэтажном доме по улице Челюскинцев. Двое детей 2011 года рождения находились одни в квартире на 5 этаже. Одна девочка закрыла другую на балконе.
Запертая девочка попыталась перебраться на соседний балкон, но ей не удалось этого сделать, и она повисла на балконе. До прибытия спасателей на место вернулась мама девочки, а полицейские смогли затащить ребенка на балкон.
– По счастливой случайности ребенку удалось удержаться и не упасть. Служба МАСС просит родителей проводить е с детьми профилактически беседы по личной безопасности. Дети не могут самостоятельно оценивать риски своих действий, чувство самосохранения у них не развито. Детям нужно объяснять почему нельзя, просто запрет не действует. Если в доме есть маленькие дети, то нужно максимально внимательно относиться к доступности окон, – говорится в сообщении в ТГ-канале «Спасатели МАСС».
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области на алиментщика возбудили уголовное дело. В Оби маленький ребенок едва не выпал из окна многоэтажки. В Новосибирской области проведут соревнования беспилотников.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ