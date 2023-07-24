Почему у ребенка должны быть домашние обязанности

Семья — это теплый, близкий союз нескольких людей. И речь идет не только о муже и жене, но и их детях. Конечно, в раннем возрасте они вряд ли могут стать полноценными помощниками по дому, но взрослея, наследники, по мнению психологов, должны нести определенные обязанности.

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Во-первых, потому что родители с появлением детей не становятся рабами или прислугой, у них остаются и рабочие дела, и социальные роли, не связанные с семьей. Во-вторых, привычка помогать и вести определенные бытовые дела готовят ребенка ко взрослой жизни. Согласитесь, великовозрастное чадо, не знающее, как включать пылесос или сварить гречку, выглядит странно.

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Рутина постепенно приучает детей к мысли о важности помощи, поддержки, трепетного отношения. Поэтому так важно выделить для чада определенные домашние обязанности. Они должны соответствовать возрасту ребенка и не заставлять его переутомляться.

Малыш, 2—3 года

В этом возрасте основные домашние обязанности ребенку еще не понятны. Но он может начать обслуживать себя. Первая обязанность детей — убирать игрушки. Поставьте контейнеры, в которые чадо сможет сложить плюшевых медведей и машинки. Иногда он может совсем не хотеть разбирать игрушки, но это тоже можно превратить в увлекательное занятие.

Кроме того, малыш в состоянии уносить одежду в корзину для белья, а посуду после еды в раковину.

Дошкольники, 5—6 лет

В этом возрасте малыши становятся более самостоятельными. Им можно доверить больше обязанностей, не забывая хвалить и гордиться выполненными ритуалами.

Дошкольник может убирать посуду в раковину после семейного обеда и ужина, расставлять тарелки перед приемом пищи, помогать сортировать грязное белье и складывать чистое, заправлять свою постель утром, поливать цветы и протирать пыль с нижних полок.

Школьники до 9 лет

Расширяйте круг обязанностей: пусть ребенок выносит мусор по дороге в школу, споласкивает тарелку и кружку после завтрака, разбирать пакеты с продуктами, наводить порядок в своих книгах, тетрадях, учебниках, загружать и разгружать стиральную машину.

Школьники до 13 лет

Это почти возраст самостоятельности. Школьник может мыть посуду, пылесосить, вынести мусор, развесить белье после стирки.

Почти взрослые, 14+

Подростки — вполне самостоятельные люди, они отлично справляются с любыми домашними обязанностями. Поговорите и выберите ту часть домашних забот, которая ляжет на их плечи. Например, ежедневно чадо может мыть посуду и менять кошачий туалет, а по выходным, во время генеральной уборки, протирать пыль во всем доме, пропылесосить.