Роспотребнадзор порекомендовал покупать бутилированную воду для детей

В Роспотребнадзоре объяснили, какую воду стоит покупать ребёнку. Лучше всего выбирать детскую бутилированную воду, потому что она содержит все необходимые минералы и микроэлементы.

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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утверждается, что при выборе воды стоит обращать внимание на её внешний вид: она должна быть полностью прозрачной, без осадка. Кроме того, на бутылке должна быть информация с номером и городом скважины.