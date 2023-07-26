В Роспотребнадзоре предупредили об опасности детских песочниц

Во время игры в песочнице ребенок может подхватить несколько опасных болезней. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, какие неприятные сюрпризы могут ждать детей.

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В ведомстве подчеркнули, что в фекалиях кошек, собак, грызунов, которые они оставляют в песочницах, могут находиться токсоплазмы, лямблии и другие паразиты. При попадании даже небольшого количества песка в организм у ребенка есть вероятность подхватить кишечную инфекцию.

«Если в песочнице есть старые обломки досок и ржавые гвозди, то на них могут быть споры столбняка», — предупредили медики.

По мнению специалистов, развитие многих болезней можно предотвратить, если соблюдать меры предосторожности. К примеру, осматривать песочницу на наличие опасных предметов, следить, чтобы ребенок не ел песок, а также не кормить птиц на детской площадке.