Дачные насекомые, которые могут быть очень опасны для ваших детей
Начала дачного сезона ждут, наверное, все дети. Однако их родителям стоит быть очень внимательными, отправляя ребенка на природу. В траве и в воздухе их могут поджидать совсем не дружелюбные соседи. Мы собрали топ самых неприятных насекомых, которые могут быть действительно опасны для вашего чада.
Клещ
С клещами сталкивался каждый, а потому наше чувство самосохранения немного притупляется, когда речь заходит об этих кровососущих малышах. Но не все так безобидно. Некоторые насекомые могут одарить вас и ваших детей такими болезнями, как энцефалит и болезнь Лайма. Не все, конечно, но довольно большой процент насекомых заразен в средней полосе. Если ваш ребенок едет к бабушке, попросите старших родственников осматривать ребенка на предмет клещей каждый вечер, а если отдыхаете вместе, не поленитесь сделать это самостоятельно. Ребенок может даже не заметить укуса.
Слепень
Многие считают, что слепни преследуют исключительно коров. На самом деле, слепень может атаковать и человека, который проявляет к насекомому повышенный интерес. Особенно достается детям, так как слепни жалят очень больно. Слепень может оказаться переносчиком туляремии, сибирской язвы и других опасных болезней, к счастью, с такими последствиями укуса сталкиваются довольно редко. Тем не менее у ребенка может проявиться аллергическая реакция, а будьте внимательны к состоянию ребенка в первые сутки после укуса слепня.
Шершень
Несчастного шершня часто путают с осой, однако общего у этих насекомых очень мало. Если оса агрессивна по своей природе и от ее укусов так или иначе страдал каждый, то шершень нападает в случае, если вы на него наступили или пытаетесь поймать. Обязательно предупредите ребенка, что трогать жужжащих насекомых, даже тех, кто мирно присел на цветок, не стоит. Яд шершня может вызвать довольно неприятные последствия для человека, к примеру, сильную аллергическую реакцию, которая ярче всего проявляется именно у детей.