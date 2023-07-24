Дачные насекомые, которые могут быть очень опасны для ваших детей

Начала дачного сезона ждут, наверное, все дети. Однако их родителям стоит быть очень внимательными, отправляя ребенка на природу. В траве и в воздухе их могут поджидать совсем не дружелюбные соседи. Мы собрали топ самых неприятных насекомых, которые могут быть действительно опасны для вашего чада.

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Клещ

С клещами сталкивался каждый, а потому наше чувство самосохранения немного притупляется, когда речь заходит об этих кровососущих малышах. Но не все так безобидно. Некоторые насекомые могут одарить вас и ваших детей такими болезнями, как энцефалит и болезнь Лайма. Не все, конечно, но довольно большой процент насекомых заразен в средней полосе. Если ваш ребенок едет к бабушке, попросите старших родственников осматривать ребенка на предмет клещей каждый вечер, а если отдыхаете вместе, не поленитесь сделать это самостоятельно. Ребенок может даже не заметить укуса.

Слепень

Многие считают, что слепни преследуют исключительно коров. На самом деле, слепень может атаковать и человека, который проявляет к насекомому повышенный интерес. Особенно достается детям, так как слепни жалят очень больно. Слепень может оказаться переносчиком туляремии, сибирской язвы и других опасных болезней, к счастью, с такими последствиями укуса сталкиваются довольно редко. Тем не менее у ребенка может проявиться аллергическая реакция, а будьте внимательны к состоянию ребенка в первые сутки после укуса слепня.

Шершень