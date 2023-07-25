Размер маткапитала в 2023 году: как получить и на что потратить

Материнский капитал начали выплачивать в России с 2007 года. Раньше рассчитывать на него могли только семьи, родившие или усыновившие второго или третьего ребенка, но с января 2020 года маткапитал стали выдавать и на первенца. «Лента.ру» рассказывает, как получить материнский капитал, на что его можно потратить и какая сумма положена семьям в 2023 году.

Размер материнского капитала в 2023 году

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Материнский (семейный) капитал — это одна из мер государственной поддержки семей с детьми. Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом, а размер выплат растет каждый год. Например, в 2007 году маткапитал на второго ребенка составлял 250 тысяч рублей, в 2014-м — 429 тысяч, а с января 2020 — почти 467 тысяч. С февраля 2023 года сумма выплат вновь увеличилась: ее проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года. В результате маткапитал вырос на 11,9 процента.

586 946,72 рубля составляет маткапитал на первого ребенка с 1 февраля 2023 года

Родившие или усыновившие второго или третьего ребенка, если первый появился до 2020 года, получат 775 628,25 рубля. Если же семья уже получала маткапитал на первого ребенка, доплата на второго ребенка составит 188 681,53 рубля.

При этом размер суммы господдержки считается не в тот год, когда семья получила сертификат, а в тот, когда решила им воспользоваться. Например, у жительницы Подмосковья Евгении второй ребенок родился в 2008 году. Семья получила сертификат на материнский капитал в размере 276 250 рублей, но не стала тратить его сразу. Родители решили отложить его на образование дочери и планируют воспользоваться им в 2023 году. В результате они смогут потратить уже 586 946,72 рубля. А если подождут еще год, размер материнского капитала снова вырастет за счет индексации — планируется, что в 2024-м он составит 618,1 тысячи рублей на первого ребенка.

~817 тысяч рублей составит материнский капитал на второго ребенка в 2024 году

В 2025 году материнский капитал планируют проиндексировать еще на 4 процента: выплата на первого ребенка составит около 643 тысяч рублей, а на второго — почти 850 тысяч рублей. Программа господдержки будет действовать в России как минимум до конца 2026 года.

Кто может получить материнский капитал

Мать

По умолчанию, материнский капитал положен матери после рождения или усыновления ребенка.

Когда мать может получить материнский капитал:

она родила или усыновила первого ребенка с 1 января 2020 года;

она родила или усыновила второго, третьего или последующих детей с 1 января 2007 года.

Отец или опекун

Несмотря на то, что семейный капитал принято называть материнским, отцы также имеют на него право, рассказал «Ленте.ру» управляющий партнер DLMT Litigation group Максим Тимец.

Когда отец может получить материнский капитал:

он стал единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года;

он стал единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда вступило в силу с 1 января 2007 года.

мать ребенка потеряла право на господдержку: умерла или лишена родительских прав.

Если мать умерла или лишена родительских прав, отец получит переходящее право на маткапитал. Это значит, что сначала сертификат на средства материнского капитала полагалось женщине, но потом его передали мужчине. Таким же образом получить материнский капитал может усыновитель детей, если их мать умерла или лишена родительских прав.

Кроме того, право на получение материнского капитала имеет мужчина, который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой

Андрей Палюлин

управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры»

При этом отец или усыновитель детей должны подтверждать право на материнский капитал документами.

Какие документы могут подтвердить право отца или усыновителя на маткапитал:

свидетельство о смерти матери;

решение суда об объявлении матери умершей;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда о преступлении против личности.

Дети

Право на материнский капитал имеют и дети. Рассчитывать на него могут несовершеннолетние или учащиеся очно в возрасте до 23 лет. «Дети также нуждаются в поддержке и имеют такое право, если у них нет матери, а отец потерял право на маткапитал, так как лишился родительских прав. Также они могут получить сертификат, если единственным родителем была мать, но она лишилась права на маткапитал», — отметил Максим Тимец.

При этом дети также получат переходящее право на маткапитал. Они смогут распоряжаться сертификатом, который изначально выдали одному из родителей. Если детей, которые претендуют на выплаты, несколько, средства материнского капитала поделят между ними поровну.

Как получить материнский капитал

Чтобы иметь возможность использовать материнский капитал, сперва нужно получить сертификат. С апреля 2020 года обращаться за оформлением сертификата при рождении ребенка не нужно. Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) автоматически формирует электронный государственный сертификат и направляет его получателю через «Госуслуги». Он включает в себя те же сведения, которые ранее были в бумажном сертификате, отметил в беседе с «Лентой.ру» управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

~5-15 дней в среднем занимает оформление сертификата после регистрации рождения ребенка

Если же ребенок родился до того, как сертификаты стали выдавать автоматически, родители могут подать заявление на получение в любое время. Обратиться за получением сертификата придется и если получатель не зарегистрирован на «Госуслугах» или ребенка усыновили.

Где можно подать заявление:

в территориальный орган СФР;

в МФЦ;

через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте СФР.

Выдается сертификат в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом СФР с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Также можно получить сертификат на бумажном носителе или выписку о выдаче сертификата

Андрей Палюлин

управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры»

Получить материнский капитал в полном объеме можно только один раз, подчеркнул Максим Тимец. Например, если женщина родила троих детей, получила на них маткапитал, но потом развелась с их отцом, снова вышла замуж и родила еще одного ребенка, она не сможет еще раз получить материнский капитал на первого ребенка.

13 млн российских семей получили сертификаты с начала запуска программы господдержки в 2007 году, по данным СФР

При этом воспользовались сертификатами и получили выплаты более 10,6 миллиона семей. Они распорядились средствами материнского капитала на сумму 3,7 триллиона рублей.

Чтобы распоряжаться материнским капиталом, также нужно подать заявление. Сделать это можно на «Госуслугах», в отделении СФР или МФЦ. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы: их список будет меняться в зависимости от целей, на которые планируется потратить материнский капитал.

На что можно потратить материнский капитал

На образование ребенка

Маткапитал можно потратить на оплату учебы любого ребенка в семье или сразу нескольких детей. Образовательное учреждение может быть любого уровня — от детсада до вуза. При этом для оплаты детского сада средства можно тратить сразу после рождения ребенка, а в остальных случаях воспользоваться ими можно только после того, как ребенку исполнится три года.

Организация должна быть на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг

Чтобы потратить деньги для этой цели, нужно подать заявление о распоряжении средствами маткапитала и паспорт владельца сертификата. В 2022 году россияне стали тратить маткапитал на образование детей в полтора раза чаще.

На улучшение жилищных условий

Как только ребенку исполнится три года, можно потратить маткапитал на улучшение жилищных условий. При этом на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке средства можно тратить сразу после рождения или усыновления.

Чтобы использовать сертификат для выплаты ипотечного кредита, нужна справка об ипотеке из банка для СФР. «Необходимо также оформить нотариальное обязательство в том, что жилье будет находиться в общей долевой собственности всех членов семьи и сделать несколько копий этого документа. Они понадобятся, когда в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке нужно будет оформить доли в собственность членов семьи», — пояснил Борис Богоутдинов.

Также понадобятся дополнительные документы — их список будет меняться в зависимости от того, как именно семья планирует улучшить жилищные условия. Например, для реконструкции загородного дома понадобится выписка из ЕГРН.

Ремонт квартиры не считается улучшением жилищных условий. Маткапитал нельзя потратить на покупку или погашение кредита за аварийное, непригодное для проживание и подлежащие сносу или реконструкции жилье

Для формирования накопительной части пенсии матери

Маткапитал можно полностью или частично включить в состав пенсионных накоплений и передать в негосударственный пенсионный фонд или в доверительное управление управляющей компании. Для этого мать должна написать заявление о распоряжении средствами и предоставить удостоверение личности.

Если женщина передумала, она может вернуть средства материнского капитала и потратить их на другие цели. «Эти средства можно сначала отозвать, а потом в течение шести месяцев решить, как их лучше использовать. Если гражданка напишет заявление о продлении срока, она сможет увеличить его еще на полгода», — пояснил Борис Богоутдинов. Но сделать это можно только если пенсия еще не назначена.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средства материнского капитала можно потратить для компенсации затрат на определенные товары, приобретенные для этих целей. Для этого нужно написать заявление, а также предоставить документы.

Документы на получение компенсации:

паспорт владельца сертификата;

сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;

документы, подтверждающие расходы на эти цели;

акт проверки наличия и соответствия купленного для ребенка-инвалида товара;

реквизиты счета для зачисления средств.

На ежемесячную выплату

Потратить маткапитал на ежемесячную выплату могут семьи с низкими доходами, если ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. «Доход в семье на человека за 12 календарных месяцев не должен быть больше двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения. Отсчет указанного периода начинается за месяц до подачи заявления», — подчеркнул Максим Тимец.

Выплата назначается на 12 месяцев, чтобы продлить ее еще на год, нужно повторно подать заявление. Семьи могут получать выплаты до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. При этом сумма будет равна прожиточному минимуму на детей в субъекте. Выплаты можно получать одновременно с единым пособием на детей.

Средства материнского капитала можно распределить сразу по нескольким направлениям

Можно ли обналичить материнский капитал

Получить наличные деньги по сертификату законным путем нельзя. Исключение — ежемесячные выплаты, средства для строительства дома или на покупку товаров для детей-инвалидов. При этом в последних двух случаях семье нужно документально подтвердить, что полученные деньги пошли именно на указанные цели.