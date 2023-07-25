Детям-инвалидам гарантируют места в детских лагерях

В оздоровительных лагерях выделят квоту для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 25 июля.

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По словам члена Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Ларионовой, документ направлен на обеспечение гарантий отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских оздоровительных лагерях.

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Согласно законопроекту, органы власти всех уровней могут принимать меры по созданию условий доступа к отдыху таких детей наравне с обычными ребятами. Ежегодно главы регионов будут утверждать квоты для них в государственных и муниципальных лагерях. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона расширит возможности для отдыха особенных детей.

«Специализированных лагерей не так много. Но детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важно восстановиться, набраться сил, новых, позитивных эмоций. Неправильно, когда они остаются на лето дома», — сказал Володин.

Он отметил, что после вступления поправок в силу регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия необходимого оборудования и условий для проживания таких ребят.

«Госдума системно работает над мерами поддержки семей, где растут дети-инвалиды», — подчеркнул Володин.

К ним относится, например, закон о праве родителей таких детей раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд вместо четырех выходных ежемесячно, как было положено ранее. Также родители детей с ограниченными возможностями здоровья старше четырех лет, находясь с ребенком в стационаре, могут бесплатно получить спальное место и питание. Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о запрете списания по долгам с пенсий и пособий детей-инвалидов.