Как помощь в выполнении домашнего задания сказывается на успеваемости ребенка

Родители играют большую роль в формировании личности своего ребенка и его развитии. По мнению некоторых, что для достижения больших успехов в обучении детям лучше заниматься с репетиторами, которые являются профессионалами своего дела и могут доступно донести информацию до ученика.

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Другие считают, что важно самому принимать участие в выполнении домашнего задания, так как ребенок испытывает больше доверия к близкому человеку, не стесняется задать лишний вопрос и т. д. Есть ли польза от такого подхода на самом деле? Подробности – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Исследователи проанализировали большой объем данных о более 8000 учащихся в возрасте от 7 до 11 лет. Ученых интересовало, сколько времени родители проводили со своими детьми, пытаясь одолеть вместе с ними прописи, математические задачки и более творческие дисциплины (музыка, рисование), а также оценки самих школьников. Кроме того, не оставались без внимания и другие факторы: например, образование взрослых и финансовое положение семьи. После ознакомления со всеми деталями и подробного изучения информации, были получены следующие выводы.

Результаты

Как оказалось, помощь родителей в выполнении домашнего задания не влияет на успеваемость ребенка. Незначительную, но все же положительную тенденцию показали только оценки по математике. Дети, с которыми мама и папа решали уравнения и высчитывали площадь фигур, имели шанс получить отметку "выше среднего" на 1,8% больше, нежели все остальные.

Исследователи выявили следующую закономерность. По их словам, такая методика неэффективна как раз-таки из-за близких отношений ученика и его "учителя". Во-первых, родители, как правило, больше подсказывают своим детям, торопятся дать ответ за них, и неосознанно, но все же сбивают ребенка и не дают ему самостоятельно разобраться с поставленной задачей. Во-вторых, такое взаимодействие способно вызывать негативные эмоции у обоих сторон: например, школьник не может осилить какой-то пример, а уставшие после тяжелого рабочего дня мама или папа начинают из-за этого раздражаться.