Как заставить школьника осилить список летнего чтения

По словам психолога Ирины Гришиной, родитель может заинтересовать школьника прочесть все заданные на лето книги, предложив их совместное изучение.

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Мотивировать ребенка прочитать все произведения из заданного на каникулы списка литературы можно, предложив ему прочесть их вместе или параллельно, посоветовала психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина. Так родители смогут обсуждать произведения вместе с ним.

Кроме того, отмечает специалист, можно рассказать школьнику о практике дописывания и переписывания глав. Это может дополнительно мотивировать к знакомству с книгой. Также по мотивам произведение можно поставить семейную театральную постановку или снять кино, которое потом можно будет показать друзьям или выложить в соцсети.