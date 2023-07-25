Чем ребенок может заразиться, играя в песке

Роспотребнадзор: в песочнице можно подцепить паразитов и инфекции. Детский островок во дворе полон разной нечисти — это доказывает количество проблем, которые можно унести с собой после игры в нём. Всё потому, что содержимое площадки не очищается, как бассейн, поэтому в нём остаётся всё — начиная от грязи и заканчивая опасными предметами. Поэтому важно соблюдать меры безопасности для защиты от заболеваний, которые можно там получить.