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Ужасы песочницы: чем ребенок может заразиться, играя в песке

Роспотребнадзор: в песочнице можно подцепить паразитов и инфекции. Детский островок во дворе полон разной нечисти — это доказывает количество проблем, которые можно унести с собой после игры в нём. Всё потому, что содержимое площадки не очищается, как бассейн, поэтому в нём остаётся всё — начиная от грязи и заканчивая опасными предметами. Поэтому важно соблюдать меры безопасности для защиты от заболеваний, которые можно там получить.

Чем ребенок может заразиться, играя в песке
© Секрет Фирмы

Опасности в песочнице

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Обо всём возможном ущербе для здоровья вылезшего из песочницы сообщило MK.RU. По порядку:

  • Паразиты. Одно дело, когда песочница занята детьми, но когда они уходят домой, территория остаётся свободной для посещения, и этим пользуются птицы, собаки, кошки и порой даже грызуны.
  • Соответственно, что? После себя они могут оставить не только бардак, но и личные отходы. А они не только неприятные, но ещё и опасные: в фекалиях и шерсти могут быть лямблии, острицы, токсокары и прочие вредители.
  • Инфекционные заболевания. Как раз в целях их предотвращения родители обычно просят малышей не тянуть грязные руки к лицу и ничего не облизывать. Именно таким способом ребёнок и подхватывает кишечные инфекции: облизал игрушку в песке, да или просто засунул палец в рот.
  • Столбняк. В повреждённой песочнице могут быть как минимум обломки её досок или гвозди. Всё это даёт риск заразиться столбняком, если ребёнок пораниться. Новая тоже не гарант безопасности — забросить можно всё что угодно.
  • Респираторные заболевания. Здесь всё соразмерно любому месту — хоть на улице, хоть в помещении. Дети общаются, причём близко друг к другу, а здоровые среди них не все и не всегда.

Как защитить ребёнка

  • своевременно делать прививки (от того же столбняка например);
  • осматривать песочницу перед тем, как ребёнок в неё залезет;
  • пока он там, следить, чтобы ничего не облизывал;
  • мыть руки и игрушки после прогулки;
  • не кормить птиц рядом с песочницей.

Ребёнок грызёт ногти

Эта плохая привычка, распространённая среди детей, тоже верный проводник в мир инфекций и паразитов. Вся грязь с рук уходит внутрь организма.

По словам психолога детской неврологической клиники «Прогноз», коуча, автора книг и научных статей Анны Ассовской, есть несколько причин, почему ребёнок грызёт ногти:

  • компенсация стресса. К примеру, в период адаптации к новому детскому саду или переезда. Ребёнку в это время особенно тревожно.
  • аутоагрессия. Таким способом ребёнок выражает злость.
  • сложно усидеть на месте. Тогда будет грызть, только если вынужден быть неподвижным.
  • сенсорный дефицит. Ребёнку в целом-то нравится что-то грызть или кусать.

При этом задача взрослых — не прекратить обгрызание, а научить ребёнка регулировать своё состояние по-другому, отметила специалист. Для этого нужно определить первопричину такой привычки.

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