Ужасы песочницы: чем ребенок может заразиться, играя в песке
Роспотребнадзор: в песочнице можно подцепить паразитов и инфекции. Детский островок во дворе полон разной нечисти — это доказывает количество проблем, которые можно унести с собой после игры в нём. Всё потому, что содержимое площадки не очищается, как бассейн, поэтому в нём остаётся всё — начиная от грязи и заканчивая опасными предметами. Поэтому важно соблюдать меры безопасности для защиты от заболеваний, которые можно там получить.
Опасности в песочнице
Обо всём возможном ущербе для здоровья вылезшего из песочницы сообщило MK.RU. По порядку:
- Паразиты. Одно дело, когда песочница занята детьми, но когда они уходят домой, территория остаётся свободной для посещения, и этим пользуются птицы, собаки, кошки и порой даже грызуны.
- Соответственно, что? После себя они могут оставить не только бардак, но и личные отходы. А они не только неприятные, но ещё и опасные: в фекалиях и шерсти могут быть лямблии, острицы, токсокары и прочие вредители.
- Инфекционные заболевания. Как раз в целях их предотвращения родители обычно просят малышей не тянуть грязные руки к лицу и ничего не облизывать. Именно таким способом ребёнок и подхватывает кишечные инфекции: облизал игрушку в песке, да или просто засунул палец в рот.
- Столбняк. В повреждённой песочнице могут быть как минимум обломки её досок или гвозди. Всё это даёт риск заразиться столбняком, если ребёнок пораниться. Новая тоже не гарант безопасности — забросить можно всё что угодно.
- Респираторные заболевания. Здесь всё соразмерно любому месту — хоть на улице, хоть в помещении. Дети общаются, причём близко друг к другу, а здоровые среди них не все и не всегда.
Как защитить ребёнка
- своевременно делать прививки (от того же столбняка например);
- осматривать песочницу перед тем, как ребёнок в неё залезет;
- пока он там, следить, чтобы ничего не облизывал;
- мыть руки и игрушки после прогулки;
- не кормить птиц рядом с песочницей.
Ребёнок грызёт ногти
Эта плохая привычка, распространённая среди детей, тоже верный проводник в мир инфекций и паразитов. Вся грязь с рук уходит внутрь организма.
По словам психолога детской неврологической клиники «Прогноз», коуча, автора книг и научных статей Анны Ассовской, есть несколько причин, почему ребёнок грызёт ногти:
- компенсация стресса. К примеру, в период адаптации к новому детскому саду или переезда. Ребёнку в это время особенно тревожно.
- аутоагрессия. Таким способом ребёнок выражает злость.
- сложно усидеть на месте. Тогда будет грызть, только если вынужден быть неподвижным.
- сенсорный дефицит. Ребёнку в целом-то нравится что-то грызть или кусать.
При этом задача взрослых — не прекратить обгрызание, а научить ребёнка регулировать своё состояние по-другому, отметила специалист. Для этого нужно определить первопричину такой привычки.