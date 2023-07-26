Зачем нужен стандарт на школьную форму и что будет прописано в ГОСТе

В 2024 году в России появится госстандарт на одежду для школьников. В преддверии следующего учебного года будет готова окончательная редакция стандарта школьной формы, который разрабатывают эксперты Роскачества, рассказывают "Известия". Как уже писала "РГ", стандарт планируется утвердить до конца 2024 года.

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Кроме того, в Минпросвещения заявляли о планах ведомства законодательно закрепить необходимость форменной школьной одежды. Что это значит? Во всех школах будет единая форма? Вовсе нет. Объясняем.

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Для начала вспомним, что всеобщий для страны школьный дресс-код отменили аж в 1992 году. В Лету канули коричневые платья, белые фартуки и синие костюмы, оставшись разве что ностальгическим атрибутом последних звонков и выпускных.

Но уже в начале нулевых разговоры о необходимости вернуть некий стандарт школьной одежды зазвучали с новой силой. Учителя устали взирать в классах и школьных коридорах на потертые и даже рваные джинсы и короткие юбки - пик молодежной моды.

В школьные уставы стал возвращаться пункт "внешний вид ученика".

Сегодня у каждой школы свои установки на этот счет: их, как правило, можно найти на школьном сайте. Требования, как пишут в школьных документах, "обусловлены соображениями безопасности и эстетической привлекательности". Все прописано вполне четко: сдержанность, аккуратность, отсутствие ярких цветов, кричащих надписей и пр. Где-то отмечено, например, что в костюме должны быть отличительные знаки, допустим галстук или брошка определенного цвета, узор в виде клетки и тому подобные вещи.

Где, как и за сколько покупать школьную одежду, родители решают сами. Можно, например, сообща выбрать одну фабрику, где сделать оптовую закупку для класса - выйдет дешевле. Но это лишь один из вариантов. Никто не вправе диктовать, где покупать форму - ни родительский комитет, ни, тем более, руководство школы.

Для того, чтобы родителям было легче определиться с выбором, а производителям одежды - соответствовать требованиям безопасности и комфорта, и разрабатывается ГОСТ на школьную форму.

В стандарте будут прописаны четкие требования к материалам и фурнитуре школьной одежды вплоть до ниток и крючков. Новый ГОСТ распространится на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другую одежду, а также на современные вещи молодежного гардероба, например, модные нынче бомберы.

Форма должна будет носить светский характер, быть удобной и эстетичной. И, конечно, не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений.

Кстати, ежегодно вместе с Минпромторгом Роскачество проводит исследования школьной одежды. Результаты интереснейшие. Например, из 35 школьных рубашек, выбранных для проверки, лишь две получили высший балл. У большинства товаров низкая гигроскопичность и/или воздухопроницаемость. А это значит, что ребенок в такой одежде будет сильно потеть. В Роскачестве обещают требования к этим показателям ужесточить, чтобы избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани становятся небезопасными из-за синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка.

Что еще будет прописано в новом ГОСТе? Качественные характеристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки и изменять свои размеры после стирки.

Вроде бы все во благо и на пользу. Но производители одежды настроены настороженно: может получиться так, что стремление сделать ткани более натуральными приведет к снижению их износостойкости, а также к подорожанию самих изделий.