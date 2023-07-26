Как жили дети в пионерлагерях

Где в советское время собирались дети разных народов, но одной большой страны, чтобы отдыхать, знакомиться и узнавать новое? Конечно же, в пионерских лагерях! Кто обеспечивал детей путевками? Кто и за что попадал в легендарные «Артек» и «Орленок»? Правда ли, что в лагере можно было встретить Юрия Гагарина или Фиделя Кастро? Как был организован быт детей? И почему в лагерь хотелось возвращаться вновь и вновь?

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Пионерлагерь как модель советского общества

Знаменитая фраза «А что это вы тут делаете?», завершающая фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», – на самом деле вопрос, которым советские дети практически не задавались. Как это, что делать в пионерском лагере? Ведь здесь у большинства вся юная жизнь проходила! Самый образцовый лагерь и показал в своем дебютном фильме режиссер Элем Климов в 1964 году.

«Это иносказание о советской жизни, потому что под видом детского лагеря изображен весь строй, вся модель советской жизни. И так юморно, так талантливо, так изобретательно!» – отмечает киновед Валерий Фомин.

Элему Климову постоянно ставили палки в колеса. Сценарий про пионерский лагерь и его директора – одновременно бюрократа и самодура – казался руководителям Мосфильма очень сомнительным. Все же съемки начались.

«Выбрали пионерский лагерь «Красный Аксай» под Туапсе – это идеальный лагерь, как будто я его построил», – вспоминает президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Борис Бланк.

История лета практически каждого ребенка

Начало осени, урок русского языка в типичной советской школе, и первое задание – непременно сочинение и непременно на тему: «Как я провел лето?» Кто-то побывал в деревне у бабушки, иной счастливчик опишет поездку в Болгарию с родителями, но большая часть рассказов о нем, незабываемом, с которым так не хотелось расставаться, – о советском пионерском лагере.

Началось все в двадцатые годы, когда первые пионерские отряды начали отправлять на лето в пригороды. Наскоро строили деревянные времянки на окраине какого-нибудь живописного села или занимали пустующую помещичью усадьбу. В фильме «Бронзовая птица» 1973 года режиссер Николай Калинин показал именно такой лагерь.

Палаточные стоянки на опушке леса и мраморные дворцы на берегу моря, деревянные бараки с удобствами во дворе и просторные типовые корпуса, – к окончанию советской эпохи каких только лагерей не было на просторах страны.

«Всегда были летние лагеря в СССР. От работы давали родителям путевки. Лагерь назывался пионерский, но у нас был спортивный отряд, и нам нужно было тренироваться, но можно было не во всех мероприятиях участвовать», – поделилась воспоминаниями двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

«Я свое детство с полутора лет провел в пионерском лагере Ленинградского ликероводочного завода, потому что мои родственники вместе с его директором блокаду прошли. Лагерь был один из лучших в области, очень много его посещали иностранные делегации, поэтому дети тогда играли в футбол и жевали жевательную резинку. Все им завидовали, и поэтому проигрывали от зависти», – говорит музыкант, экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Путевка от профсоюза – доступно для всех!

«Был лагерь для сельских детей, где я работала отрядной вожатой. Дети размещались в помещении по десять человек, туалетные комнаты были, конечно, на улице. Но что самое интересное, уже спустя много-много лет я была в Канаде, где мы смотрели детские лагеря, и мы были в лагере, в котором тоже туалеты на улице», – рассказала исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко.

«Жизнь была в целом организована вокруг каких-то трудовых ячеек. Скажем, человек работал на заводе или в каком-то НИИ. От этого завода он получал все блага жизни. В том числе некоторые имели пионерские лагеря на Черноморском побережье», – отметила публицист Татьяна Воеводина.

Лагеря были частью государственной социальной программы: отдых могут позволить себе все без исключения!

«В советское время очень активную роль в этом играли профсоюзы. Разделение было такое: профсоюзы – это материально-техническое обеспечение, а подбор, подготовка вожатых, воспитателей, содержание работы лагерей – это возлагалось на комсомол», – говорит Галина Суховейко.

«Наш лагерь был от Первого московского завода радиодеталей. В основном туда ездили дети сотрудников. У меня отца не было, была только мама, но даже ей путевка была доступна, потому что большую часть путевки оплачивал профсоюз. То есть если путевка на ребенка в среднем стоила где-то 24 рубля на месяц, то мама платила 8 рублей, иногда 3 рубля, а большую часть компенсировал профсоюз», – отмечет пионервожатый детского оздоровительного лагеря «Омега» в 1988 и 1990 гг. Олег Белинский.

Сейчас, конечно, цены другие. По словам Галины Суховейко, путевка на 14 дней стоит 20300 рублей.

«Артек» – для лучших из лучших

Работница профсоюза выдает лагерную путевку. На обратной стороне – список необходимых вещей: зубной порошок и мыло, галстук и головной убор, несколько смен маек и трусов, спортивный костюм и кеды. В автобусе или поезде ребята знакомятся, делятся на отряды и сочиняют отрядный лозунг.

«Наш отряд назывался или «Березка», или «Мечта». Вот у «Березки» был девиз такой: «Как березкой быть красивой, как березкой стройной быть». Мне не очень это нравилось, но мы же три смены были, и каждую смену надо было называться по-разному. Но вот девиз отряда «Мечта» мне очень нравится и сегодня, он совпадает с моими жизненными позициями: «Жить, надеяться, мечтать и все время побеждать!» – вспоминает Светлана Хоркина.

Попасть в обычный пионерский лагерь мог любой, а вот в такие лагеря, как «Артек» или «Орленок» – только отличники, победители олимпиад и спортивных состязаний. Лучшие из лучших. Дополнительный бонус – общение со знаменитостями. Именно сюда мог запросто приехать Юрий Гагарин, Фидель Кастро или простая девочка Саманта Смит из далекой Америки, которая написала письмо генсеку Андропову в самый разгар холодной войны. В ответ Андропов пригласил смелую Саманту в «Артек».

«Приглашением занимались ЦК Комсомола, комитет молодежных организаций и министерство иностранных дел. Когда я работала в «Артеке», у нас не было проблем с языками. К нам приезжали дети, но не все говорили по-русски, и всех подготовить для такой работы не представляется возможным. Но международный институт МГИМО направлял к нам студентов на языковую практику. Для меня такая картинка из общения разных народов: пляж, дети загорают, отдыхают, черненькая девочка заплетает косички нашей блондинке, – вот такие картинки человеческого общения людей из разных народностей, разных стран», – отмечает Галина Суховейко.

Окрестности Тбилиси, курортное местечко Коджори, красивая природа и чистейший воздух. Все лучшее – детям! Там расположено самое загадочное здание в округе – дача Берии. Здесь располагался подведомственный пионерский лагерь Министерства внутренних дел, и все пребывание в нем было окутано тайной.

Пионерские лагеря были похожими друг на друга, но не всегда типовыми. Были особые лагеря с каким-либо уклоном. Например, в этом грузинском лагере построили автомобильные площадки и учили детей правилам дорожного движения. Были светофоры, автомобили, проводили соревнования и даже полицейские спецоперации. Как раз тогда на экраны вышел фильм «Место встречи изменить нельзя», и вся команда пионеров распределяла роли героев этого культового сериала и охотилась за преступниками. Кто-то был в роли преступников, но роль Шарапова была самой желанной и интересной.

Дисциплина и занятость «на благо родине»

Пионерское лето – это не три месяца, а три смены. Утро начинается с зарядки и линейки. Днем – тихий час, а в десять вечера наступает отбой. Регламент, дисциплина, иерархия.

«Мне не нравилось, конечно, когда тебя рано поднимают и заставляют бежать на это озеро, тренер сзади на велосипеде подгоняет, а ты еще один глаз только открыл, потому что так спать хочется, ну лето, оно так расслабляет! Делаем зарядку и потом с девчачьим криком в холодную эту речку… ууууух!!! Уже разогретый, потный весь, хочется в речку! Потом трусы меняли: на голову мокрые, сухие на себя и на завтрак бегом», – смеясь, рассказала Светлана Хоркина.

Творожная запеканка с киселем, манная каша, белый хлеб с бруском масла, которое нужно было размазать самостоятельно кончиком ложки – ножей пионерам не давали во избежание хулиганств. Типичное меню любой столовой – хоть детсадовской, хоть школьной.

«Было так устроено, что в один день определенная палата назначалась дежурной по столовой, то есть ребята расставляли чашки, ложки, тарелки, разносили какую-то готовую еду, на подносах расставляли. После того, как лагерь поел, убирали тарелки, если что-то оставалось, и вытирали столы», – говорит Олег Белинский.

Среди советских детей бездельников не было: «Не хочешь – заставим». Зато воспитанники такой образовательной системы уже к подростковому возрасту становились самостоятельными людьми.

«Нужно было делать что-то на благо родины, даже в спортивных лагерях. То есть в колхоз вывезли пару раз за этот лагерь обязательно: мы где-то что-то пололи, делали какой-то общественно полезный труд», – вспоминает Олимпийская чемпионка 2006 года Светлана Журова.

«Я помню, нас послали на уборку смородины. Все наелись, насобирали много. Потом колхозники решили нас поощрить и каждой бригаде выдали по лукошку, килограмм пять, этой смородины. И, как обычно это бывает, всегда в компаниях есть человек, который больше всех знает, самый умный. А так как у нас через две недели намечалась глобальная дискотека, он предложил эту смородину поставить на брагу. Потом в намеченный день мы ее достали, открыли, там была какая-то бурда, все пенилось. Естественно, пить это нельзя. Решили думать, и нашли единственно верный вариант: у одного из наших друзей в чемодане нашли более-менее приличные носки, и через этот носок всю эту банку прогнали, выдавили», – поделился историей Олег Белинский.

Но и без нарушителей порядка – никуда!

«Там были и совершенно запретные для советской пионерии вещи. «А что это вы тут делаете, а? – В картишки дуемся». Это как? В Советском Союзе, в пионерском лагере дуются в карты», – задается вопросом режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров.

Эта история из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» – не анекдот, а суровая реальность для директоров.

«В нашем лагере был неприметный уголочек, там стоял домик, и мы там собирались в картишки поиграть. А на что в пионерском лагере в картишки играют? Обычно на конфеты. Вот мы сидим, на конфеты играем, и я помню, что проиграл раз, два, а потом раз – и крупно выиграл. Я счастливый думаю: «Сейчас конфет отхвачу килограмм!» Я поворачиваюсь, а директор реально стоит надо мной: «Ну все! Сейчас пойдем писать письма родителям». Он нас всех собрал в кабинет, всем выдал по ручке, по листку бумаги, и мы сели писать, мол, мама, я такой-сякой, ругаюсь матом, играю в карты. Сейчас я понимаю, что он таким способом просто хотел на нас повлиять. Конечно, он никому ничего не собирался отправлять. Но это было поучительно», – рассказал Олег Белинский.

Нарушители правил и режима – сколько же хлопот они доставили вожатым и руководству лагерей!

«Мы иногда убегали на экскурсии чуть дальше. Здесь есть такое местечко, которое называется Корохлы, где на очень крутом склоне росло дерево, которое называлось Древом желания. Как раз в этот период вышла трилогия Тенгиза Абуладзе «Древо желаний», где описывалось, как повязывались специальные ленточки на ветки и загадывалось желание. У нас еще были дни шашлыка, когда мы несанкционированно покидали территорию, убегали глубоко в лес жарить шашлык. Естественно, наши пионерские руководители смотрели на это, спустя рукава, но все-таки рекомендовали соблюдать график жизни в пионерском лагере», – вспоминает журналист Михаил Робакидзе.

Специальная подготовка для вожатых

«Я до недавнего времени летом, обязательно в машине, слушал пионерские песни моего детства. Там есть песня «Замечательный вожатый» на музыку, дай бог ей здоровья, Пахмутовой. Есть там песни «Эх, хорошо в стране советской жить», «Здравствуй, лагерь пионерский, хорошо живется здесь». Меня охватывает такой ностальгией! Моя мама работала в том же пионерском лагере, где и я, приглядывала за мной с позиции руководителя кружка по вязанию», – поделился поэт Владимир Вишневский.

Они ездили в лагеря несколько лет подряд как пионеры – и уже не могли расстаться с любимыми местами. Еще здесь можно было подработать. Многие студенты младших курсов на лето устраивались пионервожатыми.

«Набирались вожатые в «Артек» обязательно 50 на 50 девушек и парней. Тогда не ставилась задача, чтобы только из педиститута, были ребята-комсомольцы из разных областей жизни», – говорит Галина Суховейко.

В «Артеке» существовала школа вожатых, ребята проходили занятия, практику, и только тогда они распределялись в лагеря. Тренинги, практические занятия по пожарной безопасности – все это вожатые проходили в обязательном порядке.

«Иногда это реально спасало. У нас корпуса были деревянные, и в одном отряде осы нашли лазейку и устроили гнездо. Одна из девочек решила это осиное гнездо выкурить. Не нашли ничего лучше, кроме как в эту дырку кидать зажженные спички. Было жарко и дерево сухое, все очень быстро начало гореть. Сообщили вожатым, и все сделали четко, никто не паниковал, детей сразу же эвакуировали из корпуса», – рассказал Олег Белинский.

Конец восьмидесятых. В лагерях – большой наплыв детей из Чернобыля. Тогда вожатым приходилось быть особенно внимательными.

«Многие из них первый раз были в Москве, и просили показать им столицу. И вот привезли их на Красную площадь, выгрузили из автобуса, пересчитали. Но в отряде получается кроме этих детей были еще мальчик и девочка из Москвы. Мы ребятам все показали, посетили Мавзолей, и решили всех пересчитать. И раз – одного ребенка не хватает! Мы в панике, не знаем, что делать, уже хотели милицию звать, а потом я говорю: «Слушай, давай я сейчас быстро добегу до автобуса, на всякий случай проверю, мало ли что. Вдруг он там». Я прибежал, в автобусе сидит водитель, я говорю, так и так, ребенок. Он: «Да вот, сидит в автобусе». Я потом спрашиваю: «Ты что здесь делаешь, как ты сюда попал?» А он ответил, что уже десять раз был на Красной площади, все видел, просто неинтересно смотреть еще раз», – вспоминает Олег Белинский.

Адрес для писем на треугольнике галстука

Поздний вечер, отбой после длинного, полного эмоций и впечатлений дня. Но для энергичных пионеров наступала особая, ночная жизнь: попытки втайне от вожатых сбежать из окна на речку, рассказы до утра про черную руку, зеленые пальцы и красное печенье, – страшилки по-советски. И, конечно, борьба с кровопийцами.

«Вокруг лагеря были леса, лесная зона, поэтому никуда не денешься, – были комары. Обычно вечером перед сном брали полотенце, наматывали на руку и гоняли их по стенкам. Это называлось «сбить мессершмитта», – рассказал Олег Белинский.

Но главная ночь в лагере наступала накануне отъезда домой. Называлась она королевской. Всех, кого поборол сон, всех любителей поспать мазали зубной пастой.

«Один вожатый, помню, решил воспротивиться этому, поставил свою кровать посредине веранды, чтобы левая половина не ходила направо и наоборот. Лег, с успехом заснул. В этот момент пришли другие вожатые, с других отрядов. Увидели, что он спит на веранде, его аккуратно взяли, подняли, отнесли на главную линейку и оставили там. Он проснулся, бедный, в 6 утра, замерз. А как-то в конце смены в последний день потихоньку обходили всех пионеров, кто развешивал свои вещи на стульях. Собирали их, перевязывали шнурки, кофты, потом эту гирлянду всю развешивали вокруг елок. С утра все выходили, было очень весело, – такой своеобразный Новый год. Потом все дружно сидели и все это развязывали. Даже кто-то обижался, если его вещи там не оказалось», – с улыбкой вспоминает Олег Белинский.

Вовсе не для смотров и линеек пионеры берегли свои красные галстуки, а для этого последнего дня в лагере, когда все новые друзья писали на тканевом треугольнике свои имена, адреса и пожелания. Чтобы через девять месяцев переписки снова встретиться в любимом лагере.

«Сейчас это место заброшено. Но вот эти эмоции, воспоминания, – когда я сейчас об этом рассказываю, я вижу лица своих друзей и представляю ситуации, в которых находился много-много, лет 40 назад», – ностальгирует Михаил Робакидзе.

«Пионерские лагеря же как рыночная структура работать не могут. Говорят, что сейчас тоже есть эти лагеря. Что значит есть? Они есть, да, но это просто остатки советского наследия, просто берут и запускают туда детей. Но построить с нуля, с котельной, с трансформаторной подстанцией, – это все очень дорого, и это никогда не окупится. Советские пионерские лагеря восхищали иностранцев, они приходили в какой-то немой восторг от этого всего. Мы-то жили в каком-то детском состоянии и не задавали себе вопрос, сколько это стоит», – рассуждает Татьяна Воеводина.