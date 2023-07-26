Во сколько лет лучше отдавать ребенка в школу

«Ребёнка нельзя приучить быть усидчивым, усаживая его за парту, – предупреждает Светлана Митина. – Ребёнок может стать усидчивым, только отбегав всё, что ему было нужно. К сожалению, это понимают не все преподаватели. Если такой незрелый, недоигравший ребёнок попадает на подготовку к школе к преподавателю, который начинает его муштровать, усаживать и, не дай бог, ещё и ругать, то это идёт во вред во всех смыслах. Ребёнок не может физически соблюдать правила не потому, что он отпетый негодяй, а потому, что его тело не способно к тому, чего от него хотят. У него формируется негативная связка «я и школа», потому что там ничего хорошего нет – у него ничего не получается и его ругают. И ему не хочется идти в школу».