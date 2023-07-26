Во сколько лет лучше отдавать ребенка в школу
Многие родители уже в середине лета начинают готовить своих детей к школе – кто-то проводит приготовления для юных первоклассников, кто-то начинает записывать ребёнка на подготовительные уроки.
Во сколько лет лучше отдавать ребёнка в школу? И можно ли вырастить вундеркинда, если начинать готовить его к школе уже с пелёнок?
Родительский чат
Многие родители уверены – отдавать ребёнка в школу можно с 6 лет, дети к этому возрасту уже готовы.
«Я свою дочь в школу в 6 с половиной отдала, – рассказывает нижегородка Анна. – Довольна, целый год сэкономила: раньше школу окончит, потом институт, потом на работу. К школе с 4 лет готовила. Сейчас уже в 3 м классе, учится на одни пятёрки».
Некоторые из тех, кто отдаёт своих детей учиться в 6 лет, сначала на всякий случай проходят несколько консультаций у психолога.
«Нашей к сентябрю было 6, – делится Мария. – В классе есть две девочки, ровно на год старше, могли бы и мы подождать, но она сама рвалась в школу. Психолог долго беседовала с ней, а потом сказала нам – прекрасная будет ученица, отдавайте. Единственный был минус на тот момент – постоянные зубы передние у неё тогда ещё не полностью вылезли, беззубенькая, как старушенция, она была очень забавная».
Переживали, что будут дразнить, но всё было нормально. В классе есть дети и младше нашей, тоже отлично учатся.
Есть и те, кто уверен: раньше 7 лет детям нельзя идти в школу, так как это может испортить им детство.
«Я бы только с 7 отдала, без разговоров, – считает Светлана. – Ничего бы ребёнок не потерял. Тем более у дочки в июле день рождения, получается как раз. Мы, конечно, ходим к логопеду, учим её читать, но это развитие ребёнка, а школа – это по 5 часов в день за партой! Маленькой и активной девочке усидеть на уроках будет непросто».
Многие дети и в самом деле к 6 годам совсем не готовы садиться за школьную парту и выполнять строгий распорядок дня.
«Сын плохо адаптируется, он к садику до сих пор не привык, – делится папа 6 летки Игорь. – И физически слабый, худенький, всех боится. Знает цифры, считает, умеет читать, пишет буквы и цифры, хоть и неправильно. Переживаем, когда лучше в школу отдать – решили с женой к психологу начать водить, чтобы с ним это всё обсудить. Может, сыну вообще лучше подойдёт домашнее обучение».
Некоторые родители начинают готовить ребёнка к школе чуть ли не сразу после яслей. У одних это ограничивается консультациями со специалистами:
«Моему сыну сейчас 4 с половиной года, но я уже о школе задумалась, – рассказала Елена. – Нам до школы примерно 2 с половиной года. Мы начали подготовку. Прошли логопеда, узнали, какие у ребёнка есть проблемы, где нужно подтянуть. Теперь начнём заниматься. Ещё планирую в ближайшие пару месяцев пройти с ребёнком невролога, психолога и ортопеда».
Другие принимаются учить любимое чадо читать и считать.
«Я слышала, что в азиатских странах мальчиков уже с 4 лет готовы отдавать в школу, – уверена мама 4 летней дочери Мария. – И там все очень трудолюбивые и организованные. Так что нет ничего страшного в том, чтобы отдать ребёнка в школу пораньше».
Ранний подход
В действительности, как уверяют эксперты, сложно выделить «начало» подготовки к школе в жизни ребёнка, ведь обучаться чему-либо он начинает уже с рождения.
«В основе всех высших психических функций и навыков, которыми ребёнок должен овладеть в школе, лежит физическое развитие, – объяснила психолог Светлана Митина. – Насколько он успешно прошёл все этапы в телесном становлении – понимание того, как работают тело и отдельные его части, где право и лево, чувство мышц и опоры в ногах, мелкая моторика. Если ребёнок не ориентируется в собственном теле, ему будет невозможно ориентироваться на листе бумаги, в книге и так далее. Поэтому очень важно давать ему двигательный опыт с момента рождения и до семи лет, проходя через множество этапов. Внимание этому уделяется на протяжении всей жизни ребёнка, особенно эти моменты развиваются в играх».
Кроме физического развития и понимания своего тела, ребёнку необходимо достичь нужного уровня эмоционального развития, чтобы он спокойно коммуницировал с людьми вокруг в школе.
«Ребёнку нужно будет взаимодействовать со сверстниками и с учителем, – объяснила психолог. – Здесь возникает вопрос эмоционального интеллекта, навыков коммуникации, умения воспринимать информацию».
К тому же учёба требует и определённых навыков, которые развиваются у детей с возрастом.
«В школе помимо того, что придётся владеть определённым объёмом знаний, ребёнку надо будет адаптироваться к новым условиям, – отметила специалист. – Его нервной системе будут предъявляться новые требования, которые не предъявлялись в дошкольном возрасте (или предъявлялись в меньших объёмах). Ему нужно будет соблюдать правила, и это сильно связано с развитием самоконтроля и воли».
Сам формат учёбы в школе для детей бывает непривычен, так как нужно очень много сидеть и слушать. Все детские психологи отмечают, что для ребят, особенно младше 10 лет, это непросто, так как им хочется бегать, прыгать и играть. Поэтому любая попытка заставить ребёнка только сидеть и только учить уроки не приводит к желаемому результату и хорошим оценкам.
«Ребёнка нельзя приучить быть усидчивым, усаживая его за парту, – предупреждает Светлана Митина. – Ребёнок может стать усидчивым, только отбегав всё, что ему было нужно. К сожалению, это понимают не все преподаватели. Если такой незрелый, недоигравший ребёнок попадает на подготовку к школе к преподавателю, который начинает его муштровать, усаживать и, не дай бог, ещё и ругать, то это идёт во вред во всех смыслах. Ребёнок не может физически соблюдать правила не потому, что он отпетый негодяй, а потому, что его тело не способно к тому, чего от него хотят. У него формируется негативная связка «я и школа», потому что там ничего хорошего нет – у него ничего не получается и его ругают. И ему не хочется идти в школу».
Шагом в класс
Школа требует от детей большой отдачи, поэтому торопиться с тем, чтобы отдать своих сына или дочку в первый класс, не стоит.
«Ребёнок должен созреть для того, чтобы выносить всё то напряжение, которое он получит в первом классе, – объяснила психолог. – Не случайно часть времени уходит на адаптацию. И если ребёнок не готов к школе по каким-то критериям, то адаптация сильно осложняется. Поэтому родителям важно понимать, что подготовка к школе не ограничивается натаскиванием ребёнка на определённые вещи».
Порой умение читать, писать и считать не является гарантией того, что ребёнок прошёл необходимую подготовку к учёбе.
«Очень важно, чтобы подготовка к школе была своевременной и квалифицированной, – рассказала Светлана Митина. – Плюс сейчас есть достаточное количество специалистов, которые проводят всестороннюю подготовку ребёнка к школе – смотрят, насколько у него развиты конкретные навыки и что он ещё может в плане психического развития. Бывают дети, которые могут в четыре года читать, писать, считать, но у них может быть не развит эмоциональный интеллект, они не могут коммуницировать. Им будет сложно в классической школе с её распорядком и регламентом, поэтому очень важно проходить диагностику не только по знаниям и навыкам, но ещё и по психологической зрелости и по навыкам коммуникации».
Проходить диагностику у психолога лучше за пару лет до начала учёбы.
«Наверстать что-то за две недели, за три месяца – это менее реально, чем наверстать что-то за год, – рассказала Светлана Митина. – Если есть достаточный запас времени, можно спокойно поработать с теми моментами, которые проседают. Всё, конечно, очень зависит конкретно от ребёнка. Человеческий организм не может по щелчку перестроиться, и для всех качественных процессов нужно время».
Главное, по словам психологов – отталкиваться от самочувствия и готовности ребёнка, а не желания как можно быстрее вырастить вундеркинда.