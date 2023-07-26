Россиянкам посоветовали заниматься карьерой после рождения детей

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко, осудившего стремление женщин строить карьеру до рождения детей. В ролике, опубликованном на Rutube, он согласился с мнением министра и посоветовал россиянкам заводить детей в молодом возрасте.

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Лебедев заявил, что сегодня многие россиянки до 35 лет строят карьеру и только потом начинают думать о детях, и раскритиковал эту практику. По его словам, женщины переносят роды в молодом возрасте легче, чем в зрелом.

«Я абсолютно согласен с министром здравоохранения, что рожать нужно в молодом возрасте. У меня первый ребенок появился, когда мне было 20 лет (у Лебедева десять детей от пяти жен — прим. «Ленты.ру»). И это гораздо круче, когда молодые родители общаются с подросшими детьми, чем когда родители, которым там под 60 [лет], начинают рожать детей», — поделился мнением блогер.

Дизайнер добавил, что рождение детей никак не отразится на возможности женщины построить карьеру. «Какая разница, ну, допустим, она отстрелялась в 20 лет, родила троих [детей], а в 25 [лет] начала заниматься карьерой. Ничего страшного, еще впереди будет целая жизнь», — подытожил он.