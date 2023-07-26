Стилист описал главные критерии для школьной формы

Школьная одежда не должна делать из маленького мальчика взрослого, не выросшего дядю, сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец, комментируя планы Роскачества представить новый стандарт школьной формы.

Роскачество сообщило, что намерено представить новый стандарт школьной формы для России, передают «Известия». Это необходимо для того, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы.

«Школьная одежда не должна быть жесткой по форме. Нельзя, чтобы она напоминала одежду взрослых людей, форма должна отвечать новому времени, быть удобной. В противном случае мы получим негатив от школьников, они попросту не захотят ее носить», – говорит Лисовец.

Немаловажно продумать в стандарте школьной формы материалы, продолжает стилист. По его мнению, ткань ни в коем случае не должна быть жесткой, доставлять ребенку дискомфорт, натирать кожу. Более того, она должна соответствовать современному стилю, быть свободной и легкой, чтобы дети чувствовали себя в ней защищенно и комфортно.

«Крой необходимо сделать разным для летнего и зимнего сезона, стандарт формы следует в этом случае разделить. Кроме того, одежда должна быть женской и мужской. При этом девочек не стоит обязательно заставлять носить юбки и сарафаны, им необходимо предоставить вариант и со штанами или брюками», – подчеркивает эксперт.

По мнению собеседника, школьная одежда не должна копировать офисные костюмы взрослых, а крой пиджаков и брюк не стоит делать грубым, неудобным и тяжелым.