Родителям расскажут, как помочь детям в выборе профессии

Родители смогут узнать о том, что нового происходит в системе образования и экономике, на всероссийских родительских собраниях. Об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова 26 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».

Вместе с Минпросвещения в России планируют провести два больших всероссийских родительских собрания на важные для них темы, сообщила депутат. Одной из них станет профориентация детей. Также это позволит самим родителям познакомиться с различными профессиями, понять, что нужно знать при выборе направления и как они могут в этом поучаствовать.