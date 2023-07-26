Родителям расскажут, как помочь детям в выборе профессии
Родители смогут узнать о том, что нового происходит в системе образования и экономике, на всероссийских родительских собраниях. Об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова 26 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».
Вместе с Минпросвещения в России планируют провести два больших всероссийских родительских собрания на важные для них темы, сообщила депутат. Одной из них станет профориентация детей. Также это позволит самим родителям познакомиться с различными профессиями, понять, что нужно знать при выборе направления и как они могут в этом поучаствовать.
«На выбор профессии ребенка влияет семья, поэтому родители здесь очень активные участники», — пояснила парламентарий.
А такие родительские собрания — прекрасная площадка, чтобы быть в курсе всего, что происходит у детей, в системе образования и в экономике.