Чем опасен тотальный контроль над ребенком

Родителям важно следить за своими детьми, помогать им, быть рядом в любой ситуации. Но тотальный контроль показывает недоверие, неуважение, несоблюдение границ.

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Подробнее о том, как гиперопека влияет на ребенка, «ФедералПресс» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«При тотальном контроле ребенок оскорбляется, обижается и скрывается от родителей – начинает искать третьих лиц для решения сложных ситуаций. Он, получается, находится в отчуждении, и доверительные отношения в семье напрочь отсутствуют», – объяснила специалист.

Наумова отметила, что ребенок не должен бояться своих родителей – не надо его критиковать и ругать за каждую провинность.

Если дети приходят чем-то поделиться, важно в этот момент их выслушать, поддержать, помочь принять решение и просто побыть рядом.

Таким образом выстраиваются доверительные отношения. Если родитель не справляется самостоятельно, то стоит привлечь к помощи профильных специалистов. Это, по словам психолога, поможет сохранить дружескую атмосферу и при этом не пропустить важные, иногда опасные, сигналы.