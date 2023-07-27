Терпение и труд: школьников научат работать руками
Общественно-полезный труд возвращается в школы. Член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что главное при этом – не заставить, а вовлечь ребенка в трудовую деятельность.
«Уважение к труду и формирование среды, в которой нам будет комфортно и уютно, зависит в первую очередь от нас, а значит, и от наших детей. В нашем детстве общественно-полезный труд был в чести и почете. Все мы дежурили по классу, дежурные одноклассники встречали нас каждое утро, поверяли готовность к началу нового учебного дня. Самоорганизация никуда не делась, а значит, за порядком в тех пространствах, в которых формируется личность будущего выпускника, в том числе, отвечают и они сами», – пояснил эксперт.
Принятый Госдумой закон обяжет школьника участвовать в общественно-полезном труде. По словам директора лицея, речь не идет о возложении на детей взрослых обязанностей, таких, как мытье полов или уборка прилегающей к школе территории. Но дети будут должны навести порядок в конце учебного дня в помещениях, закрепленных за тем или иным классом. При определении уровня нагрузки будут учитываться возраст, психофизические особенности и состояние здоровья каждого ребенка.
«Важна вовлеченность, нужен разговор с ребятами о том, почему им это надо. Школа должна быть абсолютно открытой и понятной и для тех, кто в ней работает, и для тех, кто учится. В диалоге и родится истина, которая для каждой школы индивидуальна. После принятия закона дети будут вовлечены в общественно-полезную деятельность, разную для каждой местности, но единую в своем эмоциональном, созидательном порыве», – добавил Константин Тхостов.
Эксперт отмечает, что возвращать уроки труда, как это было в советское время, не планируется. Потому что сейчас у школьников есть уроки технологий, где ребята занимаются «не только выпиливанием лобзиком или работой по металлу, но и осваивают серьезные рабочие специальности, осваивают станки с программным обеспечением». Девочки имеют возможность осваивать швейное дело, кулинарию.
По мнению специалиста, может быть перспективным возвращение в регионах учебно-производственных комбинатов. Он напомнил, что большинство советских школьников вместе с аттестатом об окончании школы получали еще и разряды рабочих специальностей.
«Каждое мгновение детства, на мой взгляд, должно быть пронизано увлекательным миром, который мы создаем ради наших детей. Поэтому и общественно-полезный труд может быть вполне объяснимой и вполне понятной для ребят историей, которую они передадут своим детям как традиционную ценность, которой мы дорожим и передаем из поколения в поколение», – заключил Константин Тхостов.