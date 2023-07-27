Терпение и труд: школьников научат работать руками

«Уважение к труду и формирование среды, в которой нам будет комфортно и уютно, зависит в первую очередь от нас, а значит, и от наших детей. В нашем детстве общественно-полезный труд был в чести и почете. Все мы дежурили по классу, дежурные одноклассники встречали нас каждое утро, поверяли готовность к началу нового учебного дня. Самоорганизация никуда не делась, а значит, за порядком в тех пространствах, в которых формируется личность будущего выпускника, в том числе, отвечают и они сами», – пояснил эксперт.