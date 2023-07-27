Как вдохновить ребенка на чтение списка литературы на лето
Если ребенок откладывает чтение произведений из списка литературы, заданного на каникулы, или вовсе отказывается от выполнения задания, родителям следует включиться в изучение школьной программы и потом приобщить к этому занятию школьника.
Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.
«Предложите ребенку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», — заявила эксперт.
Также специалист посоветовала рассказать школьнику о практике дописывания и переписывания глав книги, которая способна послужить дополнительной мотивацией к знакомству с книгой. Психолог отметила, что по мотивам книги можно спланировать семейную театральную постановку или снять кино, которое потом можно будет показать друзьям или выложить в блог.
Если желание совместного чтения отсутствует, эксперт порекомендовала другой способ вдохновить ребенка на чтение.
«Отвезите ребенка в то место, где нет интернета — тогда книга окажется интересным способом времяпрепровождения. Хотя способ может показаться радикальным, зато он точно будет действенным», — подчеркнула психолог Гришина.