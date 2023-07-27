Как вдохновить ребенка на чтение списка литературы на лето

Если ребенок откладывает чтение произведений из списка литературы, заданного на каникулы, или вовсе отказывается от выполнения задания, родителям следует включиться в изучение школьной программы и потом приобщить к этому занятию школьника.

«Предложите ребенку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература», — заявила эксперт.

Также специалист посоветовала рассказать школьнику о практике дописывания и переписывания глав книги, которая способна послужить дополнительной мотивацией к знакомству с книгой. Психолог отметила, что по мотивам книги можно спланировать семейную театральную постановку или снять кино, которое потом можно будет показать друзьям или выложить в блог.