Гинеколог назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка

Врач акушер-гинеколог Юлия Белякова назвала наиболее безопасным для беременности и родов первого ребенка промежуток жизни женщины от 18 до 26 лет. Ее слова приводит издание Life.

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Белякова заявила, что современные женщины все чаще откладывают рождение детей из-за боязни трудностей или желания сначала профессионально реализоваться. Однако, по ее словам, оптимальным для зачатия и рождения первого ребенка считается интервал от 18 до 26 лет, так как именно в этом возрасте женский организм достигает репродуктивной зрелости.