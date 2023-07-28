Почему ребенок плохо читает: причины и рекомендации

Чтение является одним из важнейших навыков, которые ребенок приобретает в своей жизни. Однако многие родители сталкиваются с ситуацией, когда их ребенок плохо читает. В статье рассмотрим причины этой проблемы и предложим рекомендации по ее преодолению.