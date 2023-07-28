Как помочь ребенку развить самоконтроль

Самоконтроль — один из самых важных и полезных навыков, которым стоит обучать ребёнка с малых лет. Контролировать себя порой непросто и взрослым, а уж детям и вовсе это иногда кажется невозможным. Иногда невозможно удержаться от лишней конфетки или зефирки.

Тлум.Ру разбирается, как научить ребёнка самоконтролю. Возможно, эта статья пригодится и взрослым!

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В чем вообще смысл?

Самоконтроль — один из самых важных и полезных навыков, которым стоит обучать ребёнка с малых лет. Контролировать себя порой непросто и взрослым, а уж детям и вовсе это иногда кажется невозможным. Иногда невозможно удержаться от лишней конфетки или зефирки.

Вы слышали об эксперименте с зефирками? По условиям ребёнка оставляют одного с зефиркой в комнате и просят не есть её. Конечно, не просто так — если ребёнок справляется с задачей, то по возвращении взрослый добавит ещё одну и разрешит съесть сразу две зефирки. Иногда эксперимент усложняли — не просто оставляли детей с лакомством один на один, но и предлагали изучить сладость повнимательнее: рассмотреть её внешний вид, определить цвет и размер. Другим, наоборот, говорили больше думать о вкусе зефирки. По итогам эксперимента именно первая группа детей справлялась лучше; а думать о вкусе еде оказалось опасной для самоконтроля затеей.

Получается, самоконтроль напрямую зависит от наших мыслей, поэтому сосредоточиться нужно именно на этом. Всё дело в области префронтальной коры головного мозга — у детей, которые удержались от соблазна, она оказалась развита лучше. Эта часть мозга отвечает замоконтроль, способность к концентрации внимания и отстутствие импульсивности.

Как научить самоконтролю без проблем?

Никакого насилия и угроз! Это не помогает — так ребёнок точно будет поедать все сладости назло или от стресса. Куда лучше для родителей не заставлять целенаправленно избегать всего вкусного, а научить не поддаваться мимолётным желаниям. Сделать это можно в процессе игры — так детям будет легче решить, что именно они берут ситуацию под контроль и управляют своими эмоциями. Взрослый при этом — не более, чем сторонний наблюдатель, который, разве что, может помочь в случае проблем.

Предложите сыну или дочери представить себя совой. Да-да, той самой, которая мудрая ночная птица. Пускай он внимательно прислушивается ко всем шорохам, закрывает глаза, чтобы лучше прочувствовать пространство вокруг. Главное при этом — не двигаться, сохранять спокойствие. Через какое-то время спросите, заметил ли ребёнок, что его дыхание замедляется, а вместе с ним и мысли. Если это сработало — поздравляем, эффект достигнут!

Скажите детям, что теперь они могут представлять себя неподвижной совой каждый раз, когда ими овладевают такие чувства, как страх, нетерпение или беспокойство. Это поможет сохранять концентрацию и спокойствие. При этом важно отметить, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать негативные эмоции — они свойственны всем, поэтому не стоит каждый раз притворяться, что всё хорошо. Эмоции — это важно, и стоит их замечать, но вот придавать им больше значения, чем нужно, не стоит.