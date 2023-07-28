Что делать, если подросток устраивает бунт: гайд для родителей

Подростковый бунт всегда становится кошмаром для родителей, особенно если родители сами по себе тревожные личности. Если и ваш подросток начинает идти против правил и вы чувствуете, что не справляетесь, наш материал для вас.

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Подросток начинает грубить

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Как бы странно это ни звучало, но агрессивное поведение подростка совершенно нормально с точки зрения биологического развития. Все дело в том, что в природе детеныши довольно быстро превращаются во взрослых животных и сами отбиваются от родителей. В человеческом мире существуют социальные нормы, которые подразумевают довольно долгий период воспитания, что идет вразрез с биологическими процессами. Грубость подростка по отношению к родителям — способ выстроить личные границы и постепенно стать отдельной личностью. Худшее, что могут сделать взрослые — проявлять ответную агрессию. В этот непростой период важно научиться находить подход к своему подростку, не перенимая опыт знакомых и друзей, так как то, что сработало с ребенком ваших знакомых, может окончательно испортить отношения с вашим собственным.

Подросток пропадает с друзьями

И снова мы говорим о нормальной истории в период становления личности. Естественно, вы не должны пускать ситуацию на самотек и задавать определенные правила в семье, которые существуют, пока ребенок находится под вашей ответственностью. Часто подростки пытают «прощупать» вас, насколько вы готовы проявить гибкость, и здесь важно дать понять, что вы уважаете своего ребенка, но требуете уважения и к себе. Не стоит выставлять строгие запреты и ограничивать общение с друзьями, договоритесь, что ребенок приходит в определенное время, допустим, в 23.00. Если он нарушает правила, вы имеете полное право применить «санкции», которые вы оговорили с подростком ранее. Таким образом можно довольно эффективно взрастить в ребенке ответственность за свои слова и действия.

Ребенок употребляет алкоголь и/или запрещенные вещества