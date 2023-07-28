Что делать, если вы подросток устраивает бунт: гайд для родителей
Подростковый бунт всегда становится кошмаром для родителей, особенно если родители сами по себе тревожные личности. Если и ваш подросток начинает идти против правил и вы чувствуете, что не справляетесь, наш материал для вас.
Подросток начинает грубить
Как бы странно это ни звучало, но агрессивное поведение подростка совершенно нормально с точки зрения биологического развития. Все дело в том, что в природе детеныши довольно быстро превращаются во взрослых животных и сами отбиваются от родителей. В человеческом мире существуют социальные нормы, которые подразумевают довольно долгий период воспитания, что идет вразрез с биологическими процессами. Грубость подростка по отношению к родителям — способ выстроить личные границы и постепенно стать отдельной личностью. Худшее, что могут сделать взрослые — проявлять ответную агрессию. В этот непростой период важно научиться находить подход к своему подростку, не перенимая опыт знакомых и друзей, так как то, что сработало с ребенком ваших знакомых, может окончательно испортить отношения с вашим собственным.
Подросток пропадает с друзьями
И снова мы говорим о нормальной истории в период становления личности. Естественно, вы не должны пускать ситуацию на самотек и задавать определенные правила в семье, которые существуют, пока ребенок находится под вашей ответственностью. Часто подростки пытают «прощупать» вас, насколько вы готовы проявить гибкость, и здесь важно дать понять, что вы уважаете своего ребенка, но требуете уважения и к себе. Не стоит выставлять строгие запреты и ограничивать общение с друзьями, договоритесь, что ребенок приходит в определенное время, допустим, в 23.00. Если он нарушает правила, вы имеете полное право применить «санкции», которые вы оговорили с подростком ранее. Таким образом можно довольно эффективно взрастить в ребенке ответственность за свои слова и действия.
Ребенок употребляет алкоголь и/или запрещенные вещества
В этом случае без вмешательства родителей точно не обойтись. В первую очередь, подумайте, какой пример вы подаете сами. Если в вашей семье вполне нормально выпивать в конце неделе и приглашать друзей, чтобы отметить любое незначительное событие за бутылкой вина, нет ничего удивительного в том, что и для ребенка употребление различных стимуляторов становится нормой. Если же вы не подаете подобных примеров, будьте внимательны к окружению ребенка, возможно, потребуется пойти на крайние меры, чтобы вытащить подростка из плохой компании. Нередко для этого приходится идти на смену образовательного учреждения и беседы со специалистами разных сфер, начиная с психолога. Не ждите, что подросток одумается сам.