Важность дневного сна для развития мозга маленьких детей

Родители маленьких детей часто переживают из-за недостаточного дневного сна своих малышей. Однако исследование, проведенное учеными Университета Восточной Англии, показало, что потребности детей в дневном сне индивидуальны и зависят от их интеллектуального развития.

Врачи и психологи считают, что дневной сон важен для маленьких детей, так как он способствует их правильному физическому и психическому развитию. Кроме того, сон помогает усвоить информацию, справиться с эмоциями и освободить место в памяти для новых знаний. Рекомендации по длительности дневного сна различаются в зависимости от возраста ребенка.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 463 детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет. Они собрали информацию о режиме сна, способности ребенка к концентрации и запоминанию информации, количество произносимых и понимаемых слов, а также о времени гуляний на улице и проведения времени перед экранами.

Анализ результатов показал, что дети, у которых более частый, но менее долгий дневной сон, имеют меньший словарный запас и хуже развитые когнитивные функции. Связь между слабым словарным запасом и частым дневным сном становится сильнее с возрастом ребенка.

Исследователи пришли к выводу, что структура дневного сна ребенка говорит о его интеллектуальном развитии. Если малыш эффективно усваивает информацию во сне ночью, то он может спать днем реже. Дети же, чьи когнитивные функции развиты хуже, нуждаются в более частом дневном сне.