14 увлекательных детских книг для чтения в августе

Хотя до конца лета остался все один месяц, еще не поздно строить на него планы, в том числе читательские. «Летидор» составил альтернативный список литературы для детей от 6 до 15 лет, которого точно хватит на оставшееся каникулы.

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Книги детей 4+

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«Все сказки про изюминку и Гнома», Агнеш Балинт

Издательство «Махаон»

Добрые сказки от венгерской писательницы Агнеш Балинт, написанные в 1950-х годах, уже успели покорить детей во многих странах мира. В этой книге под одной обложкой собраны все истории о забавных героях, Гном Гномыче и его друге, зеленом поросенке Изюминке, который нуждается в поддержке и заботе старшего товарища. Вместе они не только живут в самом уютном на свете домике из тыквы, но и придумывают разные занятия и приключения, чтобы жить было не скучно.

«Эмиль и Марго. Ветер свободы», Энн Дидье, Оливье Мэллер

Издательство «МИФ»

«Эмиль и Марго» — это серия комиксов про брата и сестру, которые живут в большом замке рядом с лесом, населенными разными монстриками. Несмотря на то, что Эмиль и Марго — принц и принцесса — они обычные дети, жизнь которых мало чем отличается от жизни их сверстников. Им надо учиться, убираться в комнате. Они ссорятся как настоящие брат с сестрой (всерьез и навсегда), а потом мирятся, они болеют, а еще они обожают озорничать. Особенно, когда этого не видит мадам Дисциплина, присматривающая за сиблингами.

Любая книга из серии классная и принесет не только дошкольникам, но и всей семье много радости.

«В далекое море», Хелен Келлок

Издательство «Поляндрия»

Книга-картинка, которая поможет обсудить с ребенком тему расставания и проживания горя на примере героини. Перед нами маленькая Лара, которая очень грустит о расставании с бабушкой. Она засыпает и тихо плачет. Во сне на волнах грусти и отчаяния отправляется в опасное морское путешествие, в самую пучину своего горя. Читатель становится свидетелем бури чувств, которая охватывает Лару. Он видит, как девочке плохо, страшно, одиноко — ведь она одна на крошечной лодке в огромном неспокойном море. Совладать со стихией малышке помогают чувства радости и любви, которые наполняют ее в трудную минуту. Лара вспоминает, сколько доброты и тепла подарила ей бабушка, и постепенно выплывает в тихое место. Девочка знает, что это не последнее путешествие в бурное море, но теперь она чувствует, что ей будет на что опереться.

«Автобусная остановка», Натали Висс, Жюльет Лагранж

Издательство «Поляндрия»

Мсье Анри живет на автобусной остановке в большом и шумном городе. Остановка — его дом, где он одиноко проводит дни, похожие друг на друга. Вокруг ходят люди — они торопятся по своим делам, а мсье Анри для них — часть декораций, к которым они привыкли, как к остановке или домам напротив нее. Настолько привыкли, что не замечают ни его, ни их. Жизнь бездомного господина меняется в один день, когда рядом на скамейке с ним садится слоненок, который ни на шаг не желает отходить от своего нового знакомого...

Книга повествует о трогательной дружбе между бездомным господином и слоненком. Авторы показывают, как важно сохранять способность замечать людей вокруг нас, проявлять сострадание по отношению к ним, дарить им тепло и заботу.

Книги для детей 6-7+

«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери

Издательство «МИФ»

В издательстве «МИФ» вышло одно из самых известных произведений XX века авторства французского писателя и журналиста Экзюпери в переводе Норы Галь. Сам текст вряд ли нуждается в представлении, поэтому мы обратим внимание на другое — нежные иллюстрации в исполнении итальянской художницы Клаудиа Бордин. Иллюстратор явно вдохновлялась классическими иллюстрациями в исполнении автора повести: с одной стороны, она сохранила необходимые для сказки подробности, с другой — привнесла в визуальное оформление больше красок и волшебства.

«Папа едет на море» Валя Филиппенко

Издательство «Самокат»

Легкая книга для летнего чтения: про отдых на море, про радость маленьких моментов, про одну веселую семейку, которая берет с собой хорошее настроение, куда бы она не отправлялась. И, конечно же, про удивительного папу (из этой семейки), который работает композитором.

Эта важная деталь делает жизнь семейства невероятно необычной (хотя они к этому уже привыкли), ведь папа, даже когда отправляется на море, планирует каждый день не отрываться от сочинительства...

Книги для детей 10+

«Здесь, в реальном мире» Сара Пеннипаркер

Издательство «Самокат»

Добрая и трогательная книга, в которой есть немного драмы (ровно столько, чтобы ее можно было выдержать в 10 лет) и классный хеппи-энд.

В ней смешалось сразу несколько тем, которые выходят на первый план, когда ребенок превращается в подростка: смелость оставаться собой и быть при этом открытым миру, умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

В центре сюжета — история взаимодействия двух подростков, Вара и Джолин, которая постепенно перерастает в настоящую дружбу. Поначалу героев объединяет ситуация и желание спрятаться от мира в найденном убежище. Но постепенно обретенная дружба, уверенность в себе дают силы предъявить себя миру такими, какие они есть. Полюбить мир, и почувствовать, что он отвечает взаимностью.

«Слониха фокусника» Кейт ДиКамилло

Издательство «Махаон»

История разворачивается в вымышленном городе Балтиз. В центре сюжета — сирота Питер, которого растит отставной вояка. Мальчик готовится к суровой взрослой жизни, но мечтает лишь об одном — узнать, жива ли его младшая сестра. После встречи с гадалкой он получает ответ на свой вопрос и начинает поиски родной души.Автор определила жанр своей книги как повесть-сказка. Фантастический сюжет и множество метафор помогают писательнице провести через книгу лейтмотивом важную и тяжелую тему — этот «слой» сказки детям помогут считать взрослые, которым мы рекомендуем ознакомиться с книгой, перед тем, как давать ее ребенку.

«Талант Коула», Лиза Томпсон, Анна Тихонова

Издательство «МИФ»

В оригинале книга называется «Мальчик, который одурачил весь мир», на русском название звучит как «Талант Коула». В общем-то и первое, и второе раскрывает самую суть книги и ее главного героя, мальчика Коула, который всем сердцем желая помочь своей семье, пускается по волнам лжи.

Эта книга — о том, что бывает, когда врешь во спасение, а еще о том, как важно не гнаться за красивой картинкой и дорогими вещами, а ценить любовь и заботу близких, которая лучше всех материальных благ мира.

«Охотники за мифами. Тайна призрачного поезда» Евгений Гаглоев

Издательство «РОСМЭН»

Вторая книга мастера подросткового фэнтези Евгения Гаглоева о новых расследованиях Игоря, Максима и Киры Князевых. На этот раз неугомонная семейка отправляется за новой историей для видеоблога в уральскую глубинку, где неизвестный распечатал старый туннель, населенный призраками.

Им предстоит разобраться, кому понадобилось населить город и его окрестности всякой нечистью.

«Конни и друзья. Новая школа», Юлия Бёме

Издательство «Альпина.Дети»

Книга о девочке Конни, которая переходит в новую школу как никогда актуально перед учебным годом. История будет близка школьникам, которые боятся перемен.

Конни придется столкнуться с типичными проблемами для ее возраста: страх непринятия сверстниками, конфликты с учительницей, предательство со стороны лучшей подруги. К счастью, все эти проблемы окажутся преодолимы, и героине не только удастся справиться со сложностями, но и зарядиться позитивными эмоциями.

Книги для детей 12+

«Новое черное пальто» Мария Ботева

Издательство «КомпасГид»

Журналист и драматург Мария Ботева в своей новой книге собрала пять историй, рассказанных подростками от первого лица. Это помогает читателю не просто сблизиться с рассказчиком истории, но побыть на его месте. Надо готовиться, что будет смешно, любопытно, весело, а порой — тревожно, страшно, одиноко. Создается ощущение полного погружение я жизнь самых разных подростков. Обстоятельства, в которых они оказываются, подталкивают к сопереживанию их чувствам и дают большую почву для размышлений о человеческих взаимоотношениях.

«Пусть будет гроза» Мари Шартр

Издательство «КомпасГид»

Автокатастрофа разделяет жизнь Мозеса на две части. Первая, до злополучного дня, кажется наполненной здоровьем, радостью, движением, наслаждением собой. А вторая, которую Мозес живет прямо сейчас, связана с переживанием унижения, стыда, боли и других сложных чувств, которые вызывает нынешнее физическое здоровье юноши. После аварии он остался калекой.

Но все меняется, когда мальчика случайно сбивает с ног его новый одноклассник, индеец Ратсо. В тот момент подростки еще не знают, что неприятный случай в школьном коридоре станет началом большой и теплой дружбы, совместного путешествия, которое принесет исцеление души каждому из них, и желание обрести в жизни нового себя и новые смыслы.

«Смертельное образование. Последний выпуск», Наоми Новик

Издательство «Эксмо»

Вторая часть трилогии «Смертельное образование» о необычной школе для волшебников (необычной даже для магического мира). Попадая в нее, ученик начинает настоящий путь по выживанию среди мрачных коридоров учебного заведения. На этот раз главная героиня Галадриэль и ее одноклассники переходят в выпускной класс, в конце которого их ждет смертельно опасное испытание. Но и до выпускного сможет дожить не каждый, так как опасности в школе поджидают на каждом шагу, а помочь никто не торопится, потому что каждый за себя.

Книга понравится любителям острого сюжета и темного фэнтези. Во второй томе персонажи получают развитие. Так, у одиночки-Галадриэль получается завести друзей (и не только! в новой части есть любовная линия).